Meteo domani 19 agosto 2018: temporali in sviluppo al Centro-Sud, coinvolte anche coste e pianure

Al Sud e sulle Isole: Al mattino addensamenti sparsi alternati ad ampi spazi di sereno sia sui settori Peninsulari sia su quelli Insulari, possibili piogge in Sardegna e in Sicilia. Al pomeriggio tempo instabile sui settori interni con fenomeni anche intensi, poco nuvoloso altrove. In serata si rinnovano condizioni di tempo instabile sugli Appennini, sulle coste tirreniche e sulle Isole Maggiori, più stabile altrove. Temperature minime e massime senza variazioni o in leggero aumento. Venti deboli o moderati dai quadranti Settentrionali. Mari da mossi a molto mossi.a

a cura di Roberto Schiaroli.