Meteo Italia – freddo risveglio ma con tempo in miglioramento, nuovo impulso polare in arrivo nei prossimi giorni

Gelido risveglio per l’Italia questa mattina ma tempo in deciso miglioramento

Con l’aria fredda giunta nei giorni scorsi e complice la notte per lo più serena ecco che questa mattina il risveglio per l’Italia è gelido. Buona parte del Centro-Nord si trova con temperature minime al di sotto delle zero e diffuse gelate. Le condizioni meteo sono comunque in miglioramento grazie all’allontanamento verso i Balcani della circolazione depressionaria. Residue piogge su Calabria e Sicilia nelle prossime ore.

Temperature in rialzo con correnti umide in arrivo da Venerdì, torna la pioggia

Giornata di domani che vedrà una profonda struttura depressionaria, colma di aria fredda di estrazione polare, muoversi sull’Europa occidentale. Cambio di tempo anche per la nostra Penisola con correnti umide in arrivo che porteranno nuvole, qualche fenomeno e un rialzo delle temperature. A partire soprattutto dal pomeriggio condizioni meteo via via più instabili soprattutto sui settori tirrenici centro-meridionali. Al mattino non esclusa qualche nevicata a quote molto basse al Nord.

Meteo weekend: impulso polare riporta maltempo con calo termico e anche neve

Nella prima parte del prossimo weekend ecco che l’aria fredda di matrice polare farà il suo ingresso sul Mediterraneo centrale, con l’approfondimento di un minimo al suolo proprio sulla nostra Penisola. Peggioramento meteo che Sabato spazzerà il Centro-Sud con neve a quote collinari sui settori interni. Temperature di nuovo in calo con valori che entro Domenica si porteranno al di sotto delle medie di qualche grado.

Tendenza meteo: possibile rimonta dell’alta pressione per la prossima settimana

Evoluzione meteo di questa prima decade di gennaio molto dinamica e anche relativamente fredda per l’Italia. Con buona probabilità di aspetta un’altra fase di maltempo entro il weekend ma già da Domenica il tempo dovrebbe tornare a migliorare. Ultimi aggiornamenti dei principali modelli che propongono condizioni meteo più stabili in avvio della prossima settimana. La tendenza resta comunque incerte e non si vede al momento una duratura rimonta dell’alta pressione.

