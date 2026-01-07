Meteo – Maltempo invernale in arrivo nel Weekend in Italia, con neve a quote medie: ecco dove

Maltempo in Italia con neve a quote molto basse
Nella giornata odierna l’afflusso di correnti piuttosto fredde di stampo artico marittimo stanno non solo alimentando il maltempo in particolare sulle regioni centro-meridionali, ma anche favorendo un generale e sensibile abbassamento delle temperature, con la neve che, infatti, scende a quote mediamente molto basse. Rimane relativamente più stabile al nord, con miglioramento in atto sul medio Tirreno a causa dell’ingresso di una ventilazione più fredda, ma anche più secca.
Prossime ore quadro confermato
Le prossime ore non vedranno significative variazioni del quadro meteorologico così presentato nel precedente paragrafo, con maltempo sparso sulle regioni meridionali e sul medio versante adriatico, con miglioramento confermato sul medio Tirreno, dove avanzano schiarite quantomeno parziali. Le temperature, inoltre, confermeranno un abbassamento rispetto ai valori registrati nelle precedenti 24 ore, con clima pienamente invernale.
Temporaneo miglioramento in vista, con rinnovati rovesci da venerdì
Un temporaneo miglioramento delle condizioni meteo è previsto nella giornata di domani giovedì 8 gennaio sull’Italia, con maltempo residuale che coinvolgerà alcune aree delle Isole Maggiori e della Calabria, dove la neve si attesterà a partire dai 1.000/1.100 metri, con schiarite quantomeno parziali in avanzamento altrove. Tuttavia, l’avvicinamento di una nuova saccatura depressionaria, questa di stampo polare marittimo, determinerà subito un nuovo peggioramento da venerdì 9 gennaio, che riguarderà inizialmente il medio-basso versante tirrenico con occasionali sconfinamenti. Fiocchi potranno scendere fin sui 1.300/1.400 metri sull’Appennino abruzzese, a causa di un aumento termico indotto da un richiamo di correnti più miti.
Fronte freddo in ingresso nel Weekend, con neve fin sugli 700/800 metri
Il fronte freddo della perturbazione farà ingresso sul Mediterraneo nel corso del prossimo Weekend, con maltempo sparso sulle regioni centro-meridionali e nord maggiormente ai margini dell’instabilità, con cieli peraltro in larga parte sereni o da poco a parzialmente nuvolosi. La neve al centro-sud potrà scendere fin sui 700/800 metri sul Gargano e leggermente più in alto altrove, ad eccezione dei Nebrodi, in Sicilia, dove, per domenica 11, nevicate potranno attestarsi fin sugli 800/900 metri. Fiocchi potranno infine interessare l’Appennino abruzzese finanche i 500/600 metri. Il clima, nel complesso, risulterà pertanto tipicamente invernale sul nostro Paese.
