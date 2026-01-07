Meteo – Relativo e temporaneo miglioramento in arrivo in Italia, con temperature in aumento: i dettagli

Instabilità ancora sovrana sull’Italia

Il maltempo regna ancora sovrano sul nostro Paese e in particolare sulle regioni centro-meridionali, dove le piogge e i rovesci, nevosi a quote molto basse, risultano perlopiù sparsi. L’afflusso di correnti ben più fredde di stampo artico marittimo è quello che non solo sta alimentando l’instabilità, ma sta anche determinando un generale e sensibile abbassamento delle temperature che si attestano ovunque al di sotto della media di riferimento anche di alcuni gradi.

Neve fin sui 100/200 metri in serata

Le prossime ore non vedranno sostanziali variazioni rispetto al quadro così presentato. Le condizioni meteo si manterranno mediamente instabili sulle regioni meridionali e sul medio versante adriatico, con neve che scenderà fin sui 100/200 metri in Abruzzo e a quote leggermente più alte al sud. Un miglioramento invece avanzerà sul medio Tirreno con maggiore stabilità anche al settentrione grazie all’ingresso di una ventilazione sì più fredda, ma anche più secca.

Aumento di pressione per domani sul Mediterraneo, con relativo miglioramento

Un aumento di pressione sul bacino del Mediterraneo centrale favorirà nella giornata di domani giovedì 8 gennaio un relativo miglioramento delle condizioni meteo, stando anche a quanto prospettano i principali centri di calcolo. Qualche pioggia o rovescio potrebbe tuttavia ancora attivarsi in particolare sulla Calabria (con neve fin sui 1.000/1.100 metri) e in alcune zone delle Isole Maggiori.

Venerdì nuovo peggioramento (di stampo polare) in vista

A partire dalla giornata di venerdì 9 gennaio, invece, l’evoluzione sinottica prospettata dai principali centri di calcolo mostra l’avanzamento di un nuovo impulso di maltempo, questa volta di stampo polare marittimo, che rinnoverebbe rovesci sulle aree più esposte del Paese (pertanto principalmente quelle tirreniche centro-meridionali, con qualche sconfinamento). Le temperature, in questo contesto, tenderanno ad aumentare mediamente a causa di un temporaneo richiamo di correnti più miti, con fiocchi che potranno infatti scendere sull’Appennino abruzzese a partire solo dai 1.300/1.400 metri.

