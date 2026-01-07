Meteo – L’Inverno sbarca in Italia, con rovesci e nevicate a quote molto basse in arrivo anche nelle prossime ore

Tempo instabile e con clima invernale in Italia

Gli ultimi giorni sulla nostra Penisola sono stati contrassegnati dal maltempo anche intenso che hanno generato diversi disagi e mandato in piena diversi corsi d’acqua soprattutto nel Lazio. Le condizioni meteo rimangono quest’oggi mediamente instabili, soprattutto sulle regioni centro-meridionali, alle prese con rovesci sparsi che assumono carattere nevoso a partire da quote molto basse grazie all’afflusso di correnti più fredde di origine artico marittima.

Flusso artico domina sul Mediterraneo

Un flusso di correnti artico marittime sta, nelle ultime ore, pervadendo l’intero bacino del Mediterraneo centrale, azionando una ventilazione piuttosto fredda sulla stragrande maggioranza del Paese e con temperature che, in effetti, appaiono in generale e sensibile diminuzione su valori anche di alcuni gradi inferiori alla media di riferimento. Lo stesso flusso artico è quello che in questo momento sta alimentando il maltempo al centro-sud.

Prossime ore ancora con maltempo insistente al centro-sud

Le prossime ore vedranno ancora la persistenza del maltempo su alcune zone della nostra Penisola relative sempre alle regioni centro-meridionali, con rovesci sparsi e neve che cadrà, stando a quanto prospettano i principali centri di calcolo, a quote molto basse e fin sui 100/200 metri in Abruzzo e leggermente più in alto al sud. Le condizioni meteo confermeranno invece un miglioramento al nord e su parte del centro, come vedremo nel prossimo paragrafo.

Tempo più stabile al nord e settori centrali tirrenici in serata

A differenza di quanto spesso avvenuto nel corso degli ultimi giorni, specie sul medio Tirreno, le condizioni meteo confermeranno un miglioramento netto nel corso delle prossime ore proprio su questi settori e sulle regioni settentrionali, grazie all’ingresso di una ventilazione ben più fredda, ma anche più secca. Le temperature, pertanto, anch’esse confermeranno una generale e sensibile diminuzione rispetto ai valori registrati nelle precedenti 24 ore, con clima pienamente invernale.

