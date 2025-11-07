Meteo Torino – Cieli nuvolosi, ma con schiarite ampie in arrivo nel Weekend: ecco le previsioni

Tempo perturbato sull’Italia

La giornata è stata contrassegnata fin dai suoi esordi da maltempo, con piogge e temporali in transito dapprima sulla Sardegna e in successiva estensione su parte della nostra Penisola, con fenomeni più blandi sul medio-alto versante tirrenico. Le condizioni meteo sono rimaste invece relativamente più stabili e asciutte a Torino, nonostante cieli piuttosto nuvolosi. Le temperature, in questo contesto, non subiscono significative variazioni, risultando al più in lieve diminuzione in Italia rispetto ai valori registrati nelle precedenti 24 ore.

Previsioni meteo Torino oggi

Cieli piuttosto nuvolosi si susseguono fin dalle prime ore della notte odierna a Torino, dove le condizioni meteo sono apparse relativamente stabili e asciutte. Qualche timida schiarita sta contrassegnando attualmente il capoluogo piemontese in un contesto comunque perlopiù nuvoloso e con assenza di fenomeni, differentemente da ciò che avviene in alcune zone del Paese. Le temperature, in questo contesto, risultano quest’oggi comprese tra i +7°C di minima e i +14°C di massima circa.

Ampie schiarite in vista per domani

Schiarite via via più ampie in arrivo su Torino nella giornata di domani sabato 8 novembre, dove i cieli torneranno pressoché sereni a partire dal pomeriggio, al netto di un nuovo impulso perturbato che invece riguarderà principalmente le regioni meridionali. Le temperature, in questo contesto, non subiranno significative variazioni rispetto ai valori registrati quest’oggi.

Stabilità e bel tempo anche per domenica, con minime in calo

Stabilità e bel tempo che contrassegneranno il tempo di Torino anche nella giornata di domenica 9 novembre, quando i cieli resteranno pressoché sereni fin dalle prime ore della notte, mentre piogge e possibili temporali continueranno ad azionarsi sulle aree più meridionali dello stivale. Le temperature, in questo caso, subiranno una diminuzione nei valori minimi, al netto della persistente stazionarietà di quelli massimi.

