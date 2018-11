Meteo domani 25 Novembre 2018: domenica con maltempo e nubifragi su gran parte della Penisola, neve sui rilievi

Al Sud e sulle Isole: Al mattino molte nubi sia sulle coste che sulle zone interne con maltempo specie in Campania e Calabria. Al pomeriggio i fenomeni si rinnovano condizioni di maltempo su tutte le regioni con piogge diffuse, temporali in Campania e Molise, più asciutto sulla Sardegna. In serata nuvolosità irregolare su tutti i settori con piogge e acquazzoni sparsi, anche intensi su Sardegna e Campania. Temperature minime in aumento e massime in calo. Venti deboli o moderati dai quadranti occidentali. Marigeneralmente mossi o molto mossi.