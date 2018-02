Meteo Domani 6 Febbraio 2018: maltempo sull’ Italia con neve a bassa quota al nord-ovest

Al Centro: Al mattino cieli nuvolosi su tutti i settori con piogge diffuse, più deboli lungo l’Adriatico. Al pomeriggio si rinnovano condizioni di tempo instabile con piogge sparse su tutte le regioni. In serata cieli nuvolosi con precipitazioni diffuse su tutti i settori di debole o moderata intensità. Neve oltre i 1100-1300 metri. Temperature minime in aumento e massime stazionarie o in calo. Venti moderati o forti dai quadranti sud-orientali. Mari mossi o molto mossi.