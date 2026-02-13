Meteo Torino – Spiccata variabilità nel Weekend, con l’arrivo di qualche rovescio: ecco le previsioni

Maltempo in atto sulla Sardegna, con ulteriore peggioramento in arrivo nelle prossime ore

A seguito di una giornata contrassegnata da un miglioramento, le condizioni meteo sono tornate a peggiorare a causa dell’avanzamento di una saccatura depressionaria di origine polare marittima sul bacino del Mediterraneo. Piogge, rovesci e qualche temporale si azionano sulla Sardegna, in maniera localmente anche intensa, e si estenderanno ben presto sulle regioni nordoccidentali, dove la neve tornerà a scendere sul relativo settore alpino a quote di montagna. Tempo che per ora è rimasto relativamente stabile e asciutto a Torino, come vedremo nel prossimo paragrafo.

Previsioni meteo Torino oggi

La prima parte della giornata odierna è risultata non solo stabile a Torino, ma anche accompagnata da bel tempo, vale a dire da cieli pressoché sereni o da poco a parzialmente nuvolosi. Un graduale aumento della nuvolosità sta tuttavia coinvolgendo il capoluogo piemontese e potrà portare qualche iniziale piovasco già questa sera, coerentemente con un peggioramento atteso anche sulle zone circostanti. Le temperature, in questo contesto, risultano quest’oggi comprese tra i +7°C di minima e una massima prossima ai +15°C.

Piogge in arrivo nella prima parte di domani, poi miglioramento a seguire

Piogge e rovesci potranno interessare ad intermittenza Torino nella prossima notte e fino al mattino di domani sabato 14 febbraio, nonché San Valentino, in linea con quanto avverrà nelle aree circostanti, a causa dell’affondo di una saccatura depressionaria di origine polare marittima. Il resto della giornata trascorrerà con un miglioramento e tempo più asciutto, a cui si associano schiarite piuttosto rapide in serata, quando i cieli torneranno sostanzialmente sereni. Le temperature, in questo contesto, subiranno una diminuzione nei valori massimi, al netto della stazionarietà o persino del lieve aumento di quelli minimi.

Domenica più stabile, ma variabile

La giornata di domenica 15 febbraio risulterà invece pressoché stabile e asciutta a Torino, con cieli sereni tra la notte e il mattino. Nuvolosità avanzerà nuovamente in direzione del capoluogo piemontese a partire dal pomeriggio, anche consistente, ma senza che ciò comporterà l’attivazione di fenomenologia rilevante. Le temperature, in questo caso, sono attese in nuova diminuzione nei valori minimi, a fronte persino dell’aumento di quelli massimi.

