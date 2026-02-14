Meteo Milano – San Valentino con la pioggia, ma domenica splenderà il sole; le previsioni

Meteo Milano, la situazione

Buon weekend cari lettori del Centro Meteo Italiano! Situazione sinottica sul Mediterraneo caratterizzata dal transito di una profonda ciclogenesi attualmente pari a 982 hPa in traslazione dalla Sardegna al medio-basso Tirreno. Weekend al via con forte maltempo sull’Italia, ma con tendenza al miglioramento nella giornata di domani. Vediamo nel dettaglio le previsioni meteo sulla Lombardia con focus in particolare per la città di Milano.

Meteo Milano sabato 14 febbraio

Nella giornata odierna sono attesi cieli coperti nel corso del mattino con precipitazioni diffuse. Durante il pomeriggio ed ore serali attesi ancora cieli molto nuvolosi su Milano con possibili residui fenomeni. Atteso un deciso miglioramento nottetempo con tempo asciutto e tendenza a schiarite. Temperature con lievi variazioni e comprese tra +7/+8°C di minima ed i +10/+11°C di massima.

Meteo Milano domenica 15 febbraio

Meteo in deciso miglioramento sulla Lombardia. Giornata di domenica al via con cieli sereni o poco nuvolosi su Milano. Nel corso del pomeriggio attesa ancora diffusa stabilità con cieli poco o parzialmente nuvolosi. Tornano le nubi tra la sera e la notte, ma con tempo asciutto su Milano. Consulta il meteo Milano per tutti i dettagli. Temperature in lieve flessione e comprese tra +4/+5°C di minima ed i +15/+16°C di massima.

Pausa asciutta sino a metà settimana

Meteo che risulterà più stabile sino a metà della prossima settimana. Giornata di lunedì che risulterà stabile su Milano, seppur con molte nubi di passaggio con nevicate sulle Alpi mediamente dai 700-900 metri. Tempo stabile anche nella giornata di martedì e mercoledì, poi possibile nuovo peggioramento a seguire.

