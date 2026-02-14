Meteo domani 15 febbraio: tempo in miglioramento in Italia, ma ancora residue piogge e neve in montagna

Situazione sinottica europea
Flusso perturbato che scorre alle latitudini medio-alte con diversi minimi al suolo tra Islanda e Scandinavia, profondi fino a 970 hPa. Una saccatura depressionaria si muove dal Mediterraneo centrale verso i Balcani con minimo al suolo di circa 1000 hPa, portando residuo maltempo in Italia. Anticiclone delle Azzorre in rinforzo in Atlantico con massimi al suolo fino a 1030 hPa ed in espansione su Penisola Iberica e Mediterraneo occidentale.
Previsioni meteo per domani, 15 febbraio
Al Nord: Al mattino tempo stabile con sole prevalente su tutte le regioni. Al pomeriggio poche variazioni con cieli soleggiati e della nuvolosità in arrivo al Nord-Ovest. Tra la serata e la notte nuvolosità in generale aumento con locali fenomeni sulle Alpi, nevosi fin verso i 700-900 metri. Temperature minime in calo e massime in lieve rialzo. Venti deboli o moderati di direzione variabile. Mari poco mossi o mossi.
Al Centro: Al mattino nuvolosità sul versante adriatico con neve in Appennino oltre i 1400-1500 metri, soleggiato sul versante tirrenico. Al pomeriggio poche variazioni con quota neve in lieve calo. In serata e nella notte tempo generalmente asciutto con nuvolosità e schiarite. Temperature minime in calo e massime stabili o in lieve rialzo. Venti moderati o forti dai quadranti settentrionali. Mari mossi o molto mossi.
Al Sud e sulle Isole: Tempo instabile durante la giornata con piogge ed acquazzoni sparsi sia al mattino che durante il pomeriggio, tempo stabile e cieli soleggiati invece sulla Sardegna. In serata e nella notte tempo in miglioramento con anche delle schiarite, nuvolosità in aumento invece sulla Sardegna. Temperature minime in rialzo e massime stazionarie. Venti deboli o moderati di direzione variabile. Mari molto mossi o agitati.
