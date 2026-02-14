Meteo domani 15 febbraio: tempo in miglioramento in Italia, ma ancora residue piogge e neve in montagna

Al Sud e sulle Isole: Tempo instabile durante la giornata con piogge ed acquazzoni sparsi sia al mattino che durante il pomeriggio, tempo stabile e cieli soleggiati invece sulla Sardegna. In serata e nella notte tempo in miglioramento con anche delle schiarite, nuvolosità in aumento invece sulla Sardegna. Temperature minime in rialzo e massime stazionarie. Venti deboli o moderati di direzione variabile. Mari molto mossi o agitati.