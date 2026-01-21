Meteo – Doppio impulso polare nel Weekend, con maltempo invernale e neve fino praticamente in pianura

Tempo in relativo miglioramento in Italia

Un relativo miglioramento sta coinvolgendo in queste ore la nostra Penisola, con il maltempo che si è spostato sul basso versante adriatico e sulla Basilicata, dove i fenomeni sono apparsi localmente ancora intensi, con precipitazioni in graduale attenuazione in quei settori duramente coinvolti dall’instabilità. In Sardegna si assiste alla definitiva cessazione della fenomenologia, con temperature che, in questo contesto, risultano quest’oggi mediamente in lieve diminuzione rispetto ai valori registrati nelle precedenti 24 ore.

Maltempo in ulteriore attenuazione nelle prossime ore

Nelle prossime ore le condizioni meteo progrediranno verso un ulteriore miglioramento che si tradurrà in una progressiva attenuazione dei fenomeni che continueranno a coinvolgere principalmente il basso versante adriatico, con ultimi rovesci sulla Basilicata orientale. Qualche isolato rovescio potrà inoltre ancora attivarsi su Sicilia e Calabria, ma niente di paragonabile rispetto a quanto si è assistito in questi settori fino alle prime ore della notte odierna.

Nuovo peggioramento alle porte del Paese, con neve prossima alla pianura

Un nuovo peggioramento avanza tuttavia già in direzione del nostro Paese, con una saccatura depressionaria di origine polare marittima che progredisce dai quadranti nordoccidentali stando a quanto prospettano i principali centri di calcolo, innescando le prime note di maltempo sulla Sardegna nella giornata di domani giovedì 22 gennaio e in successiva estensione al nord per venerdì 23, quando la neve, specie in serata, potrà raggiungere quote prossime a quelle di pianura.

Nuovo impulso di maltempo nella seconda metà di sabato con maltempo fino a domenica (almeno)

Piogge e rovesci continueranno ad insistere in maniera sparsa da nord a sud nella giornata di sabato 24 gennaio. Dal pomeriggio, peraltro, un nuovo impulso perturbato, anche questo di stampo polare marittimo, avanzerà dai quadranti occidentali, attivando piogge, temporali e possibili locali nubifragi specie al nordovest e lungo il versante tirrenico fino a domenica 25. La neve scenderà a quote di montagna al centro-sud, mentre al nord raggiungerà a tratti praticamente la pianura, specialmente in Piemonte. Le temperature, in questo contesto, risulteranno pertanto tipicamente invernali, soprattutto al settentrione.

