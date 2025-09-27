Meteo Torino – Miglioramento in arrivo in città con temperature in aumento: ecco le previsioni

Tempo in miglioramento sull’Italia

Si assiste in queste ore ad un graduale miglioramento delle condizioni meteo sul nostro Paese, sebbene ancora interessato dal passaggio di qualche rovescio o temporale in particolare sulla riviera romagnola e nelle Marche. Tale scenario segue una giornata comunque contrassegnata dal maltempo, localmente anche intenso, con qualche debole piovasco che ha coinvolto anche Torino, come vedremo. Le temperature, in questo contesto, risultano mediamente in linea con la media di riferimento sullo stivale, o al più leggermente al di sotto della stessa.

Previsioni meteo Torino oggi

Nuvolosità in transito ha caratterizzato Torino nella prima parte della giornata odierna, causando qualche debole piovasco che ha causato al suolo un accumulo effimero e inferiore al millimetro. Parziali schiarite avanzano da questo pomeriggio, con cieli che risultano poco o parzialmente nuvolosi e tali resteranno anche per il resto della serata odierna, coerentemente con un miglioramento atteso altrove: le temperature, invece, risultano quest’oggi comprese tra i +12°C di minima e i +17°C di massima circa.

Ampie schiarite in avanzamento per domani

Ampie schiarite avanzeranno sui cieli sabaudi già dalle prime ore della prossima notte, con la serenità che tornerà a caratterizzare Torino per l’intera giornata di domani domenica 28 settembre, grazie ad un primo aumento di pressione che tuttavia non sarà sufficiente a spazzare via il maltempo in tutto il Paese. Le temperature, in questo contesto, sono attese in diminuzione nei valori minimi, a fronte persino dell’aumento di quelli massimi.

La prossima settimana esordisce con stabilità e bel tempo

La prossima settimana esordirà a Torino in compagnia della stabilità e del bel tempo grazie ad un nuovo tentativo dell’Anticiclone azzorriano di risalire lungo il bacino del Mediterraneo centro-occidentale, determinando a quel punto un miglioramento generale sull’intero Paese. La giornata di lunedì 29 settembre non vedrà inoltre significative novità sotto il profilo termico, con le temperature che risulteranno al più in lieve e ulteriore aumento sia nei valori massimi che, questa volta, anche in quelli minimi.

