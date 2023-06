Meteo – Estate finora non pervenuta, ma la prima ondata di caldo sull’Italia sta per arrivare? Ecco la tendenza

Estate ancora non pervenuta, ma la prima ondata di caldo sembra alle porte

Dopo un mese di maggio molto piovoso e con temperature sotto la media, anche il mese di giugno, primo mese della stagione estiva, finora non ha dato modo all’estate di presentarsi sull’Italia. Con l’alta pressione persistente alle alte latitudini, la Penisola Italiana ha visto spesso condizioni meteo instabili con acquazzoni e temporali soprattutto di stampo pomeridiano ed anche le temperature sono rimaste contenute e che difficilmente hanno raggiunto i 30°C. Ma nella prossima settimana potrebbe arrivare la svolta.

Italia alle prese con il maltempo in questi giorni centrali della settimana

Una saccatura depressionaria con aria più fresca in quota si trova sull’Europa occidentale e nei prossimi giorni andrà a transitare sul Mediterraneo, formando una vasta circolazione depressionaria insieme ad una goccia fredda in movimento sull’Europa centro-orientale. Tra la giornata odierna e la mattinata di domani piogge e temporali andranno ad interessare soprattutto il Centro-Nord, con fenomeni più intensi sui settori occidentali. Nella seconda parte della giornata di domani il maltempo si estenderà anche alle regioni meridionali con acquazzoni e temporali diffusi, localmente anche a carattere di nubifragio e su queste regioni persisterà anche nella giornata di giovedì. Maltempo che porterà anche un calo termico, con temperature leggermente sotto la media.

Migliora verso il weekend ma con temperature ancora contenute

Nel corso dei prossimi giorni, mentre l’Italia sarà interessata dal maltempo, un promontorio anticiclonico di matrice sub-tropicale andrà a rimontare sull’Europa occidentale. Nel corso degli ultimi giorni della settimana questo si espanderà verso il Mediterraneo portando un generale miglioramento delle condizioni meteo sull’Italia, specie nel weekend quando avremo cieli per lo più soleggiati e solo qualche acquazzone pomeridiano su Alpi e Appennini. Temperature ancora contenute, con valori termici in linea con le medie del periodo o anche leggermente sotto media al Sud. Vediamo di seguito la tendenza per la prossima settimana, con la possibile prima ondata di caldo della stagione.

CONTINUA A LEGGERE​

Arriva la prima ondata di caldo dell’estate?

Stando agli ultimi aggiornamenti dei principali modelli, nella prossima settimana il promontorio anticiclonico di matrice africana dovrebbe subire un importante spinta verso il Mediterraneo centrale, con valori di pressione al suolo fino a 1025 hPa. Questo porterebbe generali condizioni di tempo stabile in Italia con cieli per lo più soleggiati ed anche un importante aumento termico. Aria molto calda in risalita da sud-ovest porterà le temperature su valori anche di 6-8 gradi sopra le medie. Massime che potranno facilmente e raggiungere e superare i 30°C sulle aree di pianura, con punte di 32°C/34°C su Lazio, Puglia e Basilicata e con picchi fino a 35°C/37°C sulle Isole Maggiori. Ovviamente si tratta di una semplice tendenza e bisognerà aspettare i prossimi aggiornamenti.

Non dimenticate di iscrivervi al nostro canale Youtube!

Seguite, come sempre, tutti i prossimi aggiornamenti sull’evoluzione della situazione meteo sull’Italia nelle prossime ore e nei prossimi giorni sia sul nostro sito che sul nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi.