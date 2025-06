Meteo – Estate piena per il prosieguo del Weekend, ma occhio a qualche temporale anche intenso: ecco dove

Piogge e temporali in azione sulle Alpi, meglio altrove

Nella giornata odierna le condizioni meteo appaiono in larga parte stabili e asciutte, figlie della predominanza dell’Anticiclone afroazzorriano sul bacino del Mediterraneo centro-occidentale, con cieli pertanto perlopiù sereni o da poco a parzialmente nuvolosi. Qualche eccezione di maltempo coinvolge tuttavia il settore alpino, soprattutto nel corso di questo pomeriggio, con la formazione di isolati temporali, occasionalmente anche intensi.

Clima estivo

La settimana è trascorsa fino a questo momento all’insegna della prevalente stabilità, con l’Anticiclone sempre dominante sullo scenario meteorologico del Mediterraneo centro-occidentale. Di conseguenza, il clima è apparso spesso anche estivo, con temperature, come oggi, mediamente superiori alla media di riferimento, nonostante risultino pressoché stazionarie rispetto ai valori registrati nelle precedenti 24 ore.

Estate piena per il prosieguo del Weekend, ma occhio ai temporali

L’Anticiclone afroazzorriano abbraccerà il Mediterraneo centro-occidentale per tutto il resto del Weekend, assicurando condizioni meteo generalmente stabili e asciutte sulla nostra Penisola accompagnate da un clima pienamente estivo, con temperature mediamente superiori alla media di riferimento. Fanno eccezione le aree più settentrionali dello stivale, in particolare quelle dell’estremo nordest, che risentiranno di qualche refolo instabile proveniente dal flusso atlantico posizionato appena oltralpe, come vedremo nel prossimo paragrafo.

Temporali anche violenti

Un passaggio perturbato riguarderà di conseguenza nella giornata di domani domenica 8 giugno le aree più settentrionali del Paese, in particolare quelle dell’estremo nordest, dove è atteso il passaggio di forti piogge e temporali localmente anche violenti, specie nelle ore pomeridiane. Le condizioni meteo tenderanno nuovamente a migliorare in serata con residua instabilità nel Friuli Venezia Giulia. Le temperature, in questi settori, potrebbero risentire di una diminuzione anche particolarmente marcata, laddove i fenomeni appariranno più intensi.

