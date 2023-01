Meteo – Fase instabile con maltempo insistente in Italia e neve in montagna: la Protezione Civile diffonde l’allerta, ecco dove

Maltempo imperversa oggi sull’Italia, qualche disagio

Le immagini satellitari coadiuvate dal supporto di un radar meteorologico proiettano un quadro decisamente perturbato sul Mediterraneo centrale e sulla nostra Penisola, con piogge e temporali localmente anche intensi e a carattere di nubifragio che hanno provocato qualche disagio. Nelle prossime ore rovesci continueranno ad interessare principalmente il centro-sud (specie tirrenico) con neve in montagna, ma anche Sardegna e, in maniera più blanda e isolata, il nordest.

Maltempo insiste sullo stivale

Condizioni meteo che rimangono mediamente perturbate anche nella giornata di domani mercoledì 18 gennaio a causa del persistente afflusso di correnti umide e instabili di natura polare, ma con contributo artico via via sempre più grande. Maltempo con ulteriore calo delle temperature sensibile soprattutto in quota interesserà il centro, con neve sull’Appennino centrale in discesa fino a raggiungere i 900/1.100 metri in serata, quando rovesci e possibili temporali investiranno anche il basso versante tirrenico, localmente in maniera intensa soprattutto nel cosentino. In Sardegna fiocchi scenderanno fin sui 1.000/1.100 metri nel pomeriggio. Tempo che risulterà relativamente più stabile altrove.

Ecco il bollettino della Protezione Civile

Riassunto brevemente il quadro meteorologico attuale e delle prossime ore, vi riportiamo il bollettino di vigilanza meteorologica emesso oggi dalla Protezione Civile e valido per domani (fonte: Sito del Dipartimento della Protezione Civile – Presidenza del Consiglio dei Ministri): Precipitazioni: diffuse e persistenti, anche a carattere di rovescio o temporale, su Campania meridionale, Basilicata tirrenica e settore tirrenico settentrionale della Calabria, con quantitativi cumulati da elevati a molto elevati; diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, sui restanti settori di Campania e Basilicata occidentale, sul settore tirrenico centrale della Calabria, sui settori orientali e rilievi del settore tirrenico meridionale del Lazio e sui settori occidentali di Abruzzo e Molise, con quantitativi cumulati generalmente moderati; sparse, localmente anche a carattere di rovescio o temporale, sulle restanti zone meridionali e interne settentrionali del Lazio, sui settori settentrionali e orientali della Toscana, sull’Umbria e sul settore più occidentale della Sicilia, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati; da isolate a sparse, localmente anche a carattere di rovescio o temporale, sui restanti settori di Toscana, Lazio, Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia e su Marche occidentali, Liguria di Levante, Emilia occidentale, settori orientali del Friuli Venezia Giulia e zone interne e occidentali della Sardegna, con quantitativi cumulati deboli, fino a puntualmente moderati su triestino e sui settori occidentali della Sardegna. Nevicate: fino a quote di fondovalle sui settori alpini, con apporti al suolo deboli; al di sopra dei 600-800 m, con possibili sconfinamenti fino ai 500 m, su Toscana, Umbria, Sardegna e settori occidentali di Emilia e Marche, con apporti al suolo da deboli a moderati, specie su Umbria e settori settentrionali e orientali della Toscana; inizialmente al di sopra dei 1000-1200 m, in calo fino ai 600-800 m, su Lazio, Abruzzo e Molise, con apporti al suolo moderati, fino ad abbondanti alle quote superiori del Lazio orientale e dei settori occidentali di Abruzzo e Molise, da deboli a localmente moderati sulle restanti zone; inizialmente al di sopra dei 1200-1500 m, in calo fino ai 1000-1200 m, sull’Appennino campano, con apporti al suolo deboli; al di sopra dei 1400-1700 m, in calo fino ai 1200-1300 m, sull’Appennino lucano e calabrese, con apporti al suolo deboli, moderati alle quote più alte del Pollino e del versante tirrenico della Sila. Visibilità: nessun fenomeno significativo. Temperature: in generale calo, localmente anche sensibile, nei valori serali al Centro-Sud e su Lombardia e Triveneto. Venti: forti sud-occidentali sulle regioni del Centro-Sud e sull’Appennino emiliano-romagnolo, con rinforzi di burrasca su Sardegna e Puglia meridionale e di burrasca forte sui settori appenninici e sui rilievi delle isole maggiori. Mari: molto agitati il Mare e Canale di Sardegna e il Tirreno meridionale; agitati i restanti bacini occidentali, lo Ionio e il Canale d’Otranto; molto mosso l’Adriatico centro-meridionale al largo.

Allerta arancione, ecco dove

Sulla base di quanto scritto all’interno del bollettino che vi abbiamo riportato, il Dipartimento di Protezione Civile ha valutato queste allerte per domani: Per la giornata di domani, Mercoledì 18 gennaio 2023:

MODERATA CRITICITA’ PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA ARANCIONE:

Calabria: Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale

MODERATA CRITICITA’ PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA ARANCIONE:

Calabria: Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale

MODERATA CRITICITA’ PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA ARANCIONE:

Basilicata: Basi-D

Calabria: Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale

Campania: Piana Sele e Alto Cilento, Basso Cilento, Tanagro, Tusciano e Alto Sele, Alta Irpinia e Sannio, Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini, Alto Volturno e Matese, Piana campana, Napoli, Isole e Area vesuviana

Molise: Frentani – Sannio – Matese, Alto Volturno – Medio Sangro

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA GIALLA:

Basilicata: Basi-D

Calabria: Versante Tirrenico Centro-meridionale

Campania: Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini

Marche: Marc-1, Marc-5, Marc-3

Molise: Frentani – Sannio – Matese, Alto Volturno – Medio Sangro

Sardegna: Logudoro, Bacini Montevecchio – Pischilappiu, Bacino del Tirso

Umbria: Chiani – Paglia, Trasimeno – Nestore, Nera – Corno, Chiascio – Topino, Medio Tevere, Alto Tevere

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA GIALLA:

Basilicata: Basi-A2, Basi-D, Basi-C

Calabria: Versante Tirrenico Centro-meridionale

Lazio: Aniene, Bacini Costieri Sud, Bacino del Liri, Bacino Medio Tevere, Appennino di Rieti

Molise: Alto Volturno – Medio Sangro

Umbria: Chiani – Paglia, Trasimeno – Nestore, Nera – Corno, Chiascio – Topino, Medio Tevere, Alto Tevere

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA GIALLA:

Basilicata: Basi-A2, Basi-C

Calabria: Versante Tirrenico Centro-meridionale

Lazio: Aniene, Bacini Costieri Sud, Bacino del Liri, Bacino Medio Tevere, Appennino di Rieti

Marche: Marc-2, Marc-1, Marc-6, Marc-5, Marc-4, Marc-3

Molise: Litoranea

Sardegna: Logudoro, Bacini Montevecchio – Pischilappiu, Bacino del Tirso

Toscana: Fiora e Albegna-Costa e Giglio, Mugello-Val di Sieve, Reno, Serchio-Garfagnana-Lima, Ombrone Gr-Medio, Ombrone Gr-Alto, Romagna-Toscana, Arno-Costa, Arno-Casentino, Isole, Lunigiana, Etruria-Costa Sud, Valdelsa-Valdera, Valdarno Inf., Etruria-Costa Nord, Bisenzio e Ombrone Pt, Arno-Firenze, Arno-Valdarno Sup., Valdichiana, Etruria, Fiora e Albegna, Valtiberina, Serchio-Costa, Ombrone Gr-Costa, Serchio-Lucca, Versilia

Umbria: Chiani – Paglia, Trasimeno – Nestore, Nera – Corno, Chiascio – Topino, Medio Tevere, Alto Tevere.

