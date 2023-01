Meteo – Febbraio al via con nuova ondata di freddo e neve? Vediamo la tendenza

Ultimo weekend di gennaio con residue nevicate a bassa quota

Buon weekend e ben ritrovati a tutti gli affezionati lettori del Centro Meteo Italiano! L’Italia è ancora interessata da una vasta circolazione depressionaria a carattere freddo, responsabile di tempo ancora incerto e decisamente invernale. La giornata odierna trascorrerà infatti con tempo incerto al centro-sud con nubi sparse e deboli fenomeni attesi al mattino tra Umbria meridionale, bassa Toscana, medio-alto Lazio ed Appennino con nevicate a partire dai 300-500 metri. Precipitazioni anche tra Sicilia, Calabria meridionale e Sardegna settentrionale con quota neve dai 900-1100 metri, fino ai 500-600 metri sulla Sardegna. Migliora dal pomeriggio sui settori Peninsulari, residui fenomeni su Sardegna e Sicilia. Tempo mediamente stabile invece al nord con ampie schiarite; residui addensamenti potranno attardarsi al mattino tra basso Piemonte, Liguria ed Emilia-Romagna con qualche fiocco di neve sull’Appennino emiliano fino a ridosso dei settori pedemontani. Dal pomeriggio nubi in transito tra Friuli e Trentino-Alto Adige, ma con tempo asciutto, sereno o poco nuvoloso altrove. Temperature invernali con gelate in Pianura Padana e valori massimi al di sotto dei 10°C al centro-nord.

Prossima settimana con meteo più stabile e temperature in graduale rialzo

La lunga fase di maltempo di stampo invernale che interessa l’Italia dalla metà di gennaio volgerà verso il termine con l’avvio della prossima settimana. Una ripresa della zonalità alle medie latitudini favorirà l’ingresso dell’anticiclone oceanico sull’Europa sud-occidentale con masse d’aria più miti che si estenderanno anche sul bacino del Mediterraneo. Tempo in miglioramento già da domani su gran parte del Paese, ma con l’alta pressione che riuscirà a garantire meteo mediamente stabile fino a metà della prossima settimana. Le temperature tenderanno a salire, ma senza eccessi, portandosi vicine alle medie del periodo o poco al di sopra al centro-nord.

Prossimo weekend nuovo impulso freddo sull’Italia?

Meteo Febbraio – Secondo gli ultimissimi aggiornamenti modellistici, dopo la momentanea pausa altopressoria, potrebbero tornare freddo e neve sull’Italia. Per il modello europeo ECMWF l’anticiclone delle Azzorre potrebbe estendersi da metà settimana sin verso la Scandinavia, favorendo la discesa di una saccatura verso l’Europa centro-meridionale. Correnti artiche potrebbero quindi determinare una nuova ondata di freddo intenso sulle Nazioni centro-orientali europee, ma con le masse d’aria fredde che potrebbero raggiungere anche l’Italia nel corso del prossimo weekend. Primo fine settimana di febbraio con freddo e neve? Vediamo nella prossima pagina ulteriori dettagli.

Freddo e neve su parte del centro-sud per il prossimo weekend?

Come sempre ribadiamo che non è possibile fare una previsione meteo in senso stretto per il lungo termine, ma solo una tendenza probabilistica. Al momento secondo l’emissione probabilistica del modello europeo, una nuova irruzione fredda potrebbe raggiungere l’Italia a partire da venerdì 3 febbraio. Questa volta la traiettoria della saccatura potrebbe, tuttavia, essere più orientale, con gli effetti in termini di precipitazioni più probabili al sud e sui settori adriatici, dove la neve potrebbe interessare quote molto basse; non è escluso qualche episodio nevoso sino a ridosso delle coste del basso Adriatico nel corso del prossimo weekend. Le temperature tornerebbero ovunque al di sotto delle medie del periodo, anche di 5-7°C al centro-sud. Data la distanza temporale ancora considerevole e la bassa predicibilità, vi consigliamo di rimanere aggiornati con i nostri prossimi bollettini previsionali.

