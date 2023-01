Meteo – Il maltempo si concentra al sud nel Weekend, con piogge e nevicate e temperature invernali in Italia: i dettagli

Isolata instabilità sull’Italia

Dopo una prima parte di giornata in cui il maltempo si è concentrata su alcuni settori dello stivale, per alcuni dei quali la Protezione Civile aveva diramato ieri un’allerta, le condizioni meteo sono andate migliorando, con isolata e residuale instabilità che insiste in queste ore principalmente al meridione. Le temperature, in questo contesto, risultano in linea con la media del periodo se non lievemente al di sotto, con clima pertanto invernale.

Prossime ore ancora qualche rovescio

Nel corso delle prossime ore le condizioni meteo all’interno della nostra Penisola si manterranno sostanzialmente invariate, con l’attivazione di isolati nuclei di maltempo che si concentreranno principalmente lungo il medio-basso versante adriatico, con neve peraltro a bassa quota (scopri dove). Altrove, fatto salvo per le coste centrali del Lazio dove sarà possibile qualche debole rovescio, le condizioni atmosferiche risulteranno relativamente più stabili e asciutte, con temperature comunque invernali.

Maltempo si sposterà al sud nel Weekend

Differente sarà il quadro meteorologico per il prossimo fine settimana e in particolare per la giornata di domani sabato 28 gennaio, quando stando a quanto prospettano i principali centri di calcolo il maltempo si concentrerà principalmente sulle regioni meridionali e più precisamente su Calabria (specie reggino) e Sicilia, con parziale coinvolgimento anche di alta Sardegna e Lazio tra le primissime ore del mattino e il pomeriggio. Qui la neve cadrà a quote relativamente basse e rispettivamente sui 600/700 metri e sui 300/600 metri e localmente più in basso.

Migliora per domenica con instabilità residua e neve sui Nebrodi

Un miglioramento delle condizioni meteo avanzerà nella giornata di domenica 29 gennaio in Italia, con instabilità residua che riguarderà in particolare la Sicilia e la Sardegna tirreniche, con fiocchi sui Nebrodi a partire dai 1.200/1.300 metri. Sul resto del Paese il tempo risulterà relativamente più stabile e asciutto, nonostante il persistente afflusso di correnti artiche che assicureranno ancora una volta un clima invernale.

