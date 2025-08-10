Meteo – Ferragosto in compagnia dell’anticiclone con caldo intenso? Le ultimissime

Meteo estivo sull’Italia

Anticiclone in consolidamento sull’Europa centro-meridionale e Mediterraneo con campo barico alto e livellato attorno ai 1020 hPa, determina condizioni generalmente estive su tali Nazioni. In tale contesto anche l’Italia si ritrova sotto la protezione dell’alta pressione con condizioni meteo estive e caldo in ulteriore diffuso aumento con punte di +40°C sui settori interni tirrenici del centro Italia.

Dominio anticiclonico anche la prossima settimana

Centri di calcolo odierni mostrano un dominio anticiclonico sull’Europa centro-meridionale per tutta la prossima settimana. Valori di geopotenziale che risulteranno anomali in particolare sulle nazioni centrali, comparto balcanico sino alla Penisola Ellenica e Turchia, mentre il “cuore” della bolla d’aria calda si farà sentire in particolare tra Penisola Iberica, Francia, Regno Unito e tra Italia e Balcani. Le temperature si manterranno per gran parte della prossima settimana al di sopra delle medie del periodo anche di 5-7°C al centro-nord e fino a 7-9°C sulle Alpi. I picchi più elevati sono attesi in particolare sulla Pianura Padana e settori tirrenici, nonché sulla Sardegna e Basilicata, dove le massime sfioreranno i +40°C per più giorni consecutivi.

Ferragosto con sole e caldo ancora intenso

Anticiclone che proteggerà quindi l’Italia da eventuali insidie perturbate per tutta la prossima settimana. Al momento è quindi attesa una festività di Ferragosto con tanto sole sull’Italia, specie lungo le coste ed in pianura con caldo intenso. Qualche temporale di calore non è escluso durante il pomeriggio a ridosso dell’Appennino e sulle Alpi per un lieve calo dei geopotenziali.

Ferragosto bollente con picchi fino a +40°C

Le temperature si manterranno quindi elevate anche durante la festività del Ferragosto. Secondo gli ultimi aggiornamenti dei centri di calcolo si potrebbero raggiungere valori massimi fino a +40°C sui settori interni tirrenici e di +38°C sulla Pianura Padana, Basilicata, Sardegna e nord della Puglia.

