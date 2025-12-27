Meteo – Weekend con tempo mediamente stabile sull’Italia, salvo residuo maltempo su Sardegna e Sicilia

Situazione sinottica

Situazione sinottica caratterizzata da una vasta e robusta area altopressoria tra Islanda, Regno Unito e centro Europa con pressione in progressivo aumento anche sul comparto balcanico e Mediterraneo centrale, mentre una lacuna barica insiste tra il vicino Atlantico, Penisola Iberica e Mediterraneo occidentale. In tale contesto sull’Italia la pressione è in deciso aumento con meteo in miglioramento, salvo una residua circolazione umida ed instabile sulle due Isole Maggiori.

Sabato con residuo maltempo su Sardegna e Sicilia, stabile altrove

Weekend al via con una giornata di sabato caratterizzata da un campo barico mediamente livellato attorno ai 1020 hPa sino ai 1027 hPa del nord Italia. Residua circolazione umida sud-orientale addosserà nubi con piogge e temporali sui settori orientali di Sicilia e sulla Sardegna, più probabili e frequenti tra mattino e prima parte del pomeriggio. Bel tempo e stabilità sul resto d’Italia, salvo qualche innocuo addensamento tra Marche, Abruzzo, Molise, Basilicata e Puglia. Tornano le nebbie dalla prossima notte sulla Pianura Padana.

Domenica con sole prevalente sull’Italia

Ultima domenica dell’anno che vedrà la presenza dell’alta pressione sull’Italia. Giornata attesa quindi diffusamente stabile da nord a sud con cieli prevalentemente sereni o al più poco nuvolosi. Da segnalare nebbie e nubi basse sulla Pianura Padana centro-orientale, localmente persistenti anche durante le ore diurne.

Stabilità anche ad avvio di settimana

Situazione meteorologica che si manterrà stabile anche ad avvio settimana, nonostante il campo barico subirà una nuova flessione. Tempo asciutto con cieli sereni su gran parte del Paese, fatta eccezione per Sicilia e Sardegna dove si osserverà un nuovo aumento della nuvolosità con possibili deboli fenomeni sui settori sud-orientali. Nebbie e nubi basse insisteranno sulla Pianura Padana.

