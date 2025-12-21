Meteo Italia – Molte nubi di passaggio con qualche pioggia

Situazione sinottica

Situazione sinottica caratterizzata da una posizione defilata in pieno Oceano Atlantico dell’anticiclone delle Azzorre, mentre una saccatura tende ad estendersi dal nord Atlantico verso l’Europa occidentale. Bacino del Mediterraneo con pressione in graduale flessione da ovest per l’avvicinamento della saccatura oceanica, con infiltrazioni umide in grado di rinnovare condizioni meteo a tratti incerte anche sull’Italia.

Domenica nuovo graduale peggioramento

La saccatura oceanica tenderà a scivolare gradualmente sul Mediterraneo centro-occidentale, accentuando umide correnti meridionali sull’Italia. Attesa una giornata di domenica grigia in particolare sui settori ionici, Sardegna e di Nordovest con piogge in nuova accentuazione su tali settori. Tempo asciutto sul resto del Paese, ma con nubi di passaggio. Nubi basse e riduzioni di visibilità insisteranno sulla Pianura Padana.

Tempo incerto anche ad avvio di settimana

Situazione meteorologica che tenderà a peggiorare ad inizio settimana con maltempo atteso in particolare al Nordovest e Sardegna con nevicate sulle Alpi occidentale fin sotto i 1000 metri. Nubi in transito sul resto del Paese con qualche pioggia in addossamento sui settori ionici. Ciclogenesi in arrivo martedì sul Mediterraneo centrale con condizioni di diffuso maltempo sull’Italia.

Prossima settimana con ritorno del maltempo

La settimana di Natale farà registrare un deciso calo barico sul Mediterraneo centro-occidentale e vicino Atlantico. Atteso l’ingresso di impulsi perturbati sull’Italia con maltempo e calo termico diffuso per l’ingresso di correnti nord atlantiche. Attese precipitazioni abbondanti su gran parte del Paese, mentre le temperature potrebbero tornare vicine alle medie del periodo, specie al nord e settori occidentali.

