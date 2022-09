METEO – Forte MALTEMPO colpisce parte dell’Italia: GRANDINATE intense in Veneto causano danni e disagi

Piogge, temporali e disagi in Italia

Forte maltempo in questo inizio di settimana in parte d’Italia, segnatamente nel settore tirrenico come nel Lazio, nel settore nord-occidentale della Campania e in Sicilia ma continua a piovere anche in Calabria, Basilicata e Puglia. Nelle ultime ore, si è registrata anche una tromba d’aria nel viterbese ma senza danni mentre un peggioramento sta interessando anche il settore nordorientale italiano con fenomeni anche intensi. Una violenta grandinata ha colpito il bellunese nelle ultime ore, trasformando completamente il paesaggio come dopo una nevicata. Danni e disagi, vediamo nel dettaglio. Leggi anche: Tromba d’aria al centro Italia, ecco dove, i dettagli

Chicchi come proiettili

Il maltempo ha colpito ancora una volta il bellunese nelle scorse ore recando non pochi problemi stando a quanto riportato da ildolomiti.it. Una improvvisa grandinata ha provocato danni nel bellunese: chicchi di ghiaccio si sono accumulati lungo strade e marciapiedi dando l’impressione, in alcuni tratti, che si trattasse addirittura di neve. Chicchi scagliati al suolo come proiettili ma fortunatamente le dimensioni sono state medio-piccole e non ci sono gravi danni ad auto o abitazioni. Grandinate ma anche forti temporali hanno riguardato varie zone del Garda, dell’alto veronese e dell’alto vicentino e nelle prossime ore sono attesi altri fenomeni intensi. Leggi anche: Maltempo intenso in Italia, pericolo nubifragi, quando e dove

Super lavoro dei Vigili del Fuoco

Strade allagate in pochissimi minuti e molte ricoperte di ghiaccio. Nonostante l’orario non sono mancati disagi per alcuni automobilisti e diversi sono stati gli interventi dei Vigili del Fuoco. Anche nelle prossime ore la situazione resterà instabile sull’Italia, in particolare al nord-est e lungo il settore tirrenico dove non si esclude la possibilità di forti temporali. Leggi anche: L’autunno irrompe con violenza, forti piogge e temporali in arrivo

CONTINUA A LEGGERE…

Temperature in calo al centro-nord, instabile fino a sabato

Piogge, temporali e forti venti occidentali, ci attende una settimana tipicamente autunnale con le temperature che si manterranno in media al centro-sud e lievemente sotto media al nord. Situazione instabile fino a sabato, a seguire temporanea rimonta dell’anticiclone e tempo più stabile sull’Italia.

Seguiteci come sempre sulla nostra pagina

Noi vi ricordiamo di restare sempre sintonizzati sul nostro sito dove potete scoprire tutte le notizie di attualità, cronaca, terremoti e soprattutto meteo in tempo reale e seguire le nostre previsioni sempre aggiornate. Vi ricordiamo, inoltre, di iscrivervi anche al nostro canale Youtube.