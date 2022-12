Meteo – Forte maltempo con grandine si è abbattuto nella notte a Napoli, i dettagli

Miglioramento del tempo nella seconda parte di giornata

A seguito di una notte e una mattinata contrassegnate dal forte maltempo, come vedremo anche nel presente editoriale, la seconda parte della giornata odierna è stata invece caratterizzata da un miglioramento delle condizioni meteo dovuto principalmente ad un timido aumento del campo barico nel Mediterraneo centrale, che ha peraltro portato anche una lieve ripresa delle temperature, specie dei valori massimi. Clima che rimane comunque tipico del periodo.

Prossime ore nuovo peggioramento

Nuovo lieve peggioramento interesserà e in parte sta già interessando la nostra Penisola nella serata corrente: la persistenza di correnti più umide e instabili di natura polare marittima portano rinnovati rovesci e possibili locali temporali su alcune aree del Paese (scopri quali). Le temperature, anche in questo caso, risultano in lieve aumento rispetto ai valori registrati 24 ore fa, ma quest’ultimi rimangono comunque in linea con il periodo.

Forte maltempo nella notte al sud, colpita anche Napoli

Il miglioramento che è avanzato verso la nostra Penisola a partire da questo pomeriggio ha seguito una notte particolarmente turbolenta sulle regioni meridionali, dove il forte maltempo in alcuni casi ha provocato danni e disagi. Forti piogge, temporali, ma anche grandinate, come vedremo nel prossimo paragrafo, hanno infatti interessato, tra le altre regioni, anche la Campania e il suo capoluogo, Napoli.

Grandine a Napoli, il maltempo ha investito anche Ischia: nessun danno rilevante

Stando a quanto si apprende dal sito “napolitoday.it” le condizioni meteo nella notte sono apparse spiccatamente perturbate sulla Campania, con piogge, temporali e grandinate a tratti anche intensi che hanno coinvolto Napoli e diverse aree regionali. Il forte maltempo si è abbattuto anche sull’isola di Ischia, già duramente colpita poco più di una settimana fa. In entrambi i casi, non si sono registrati danni rilevanti e, fortunatamente, nessuna persona sarebbe stata ferita e/o uccisa dall’accaduto.

Seguite, come sempre, tutti i prossimi aggiornamenti sull'evoluzione della situazione meteo sull'Italia per le prossime ore e i prossimi giorni sia sul nostro sito che sul nostro canale Youtube.