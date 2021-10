METEO – Forte maltempo e NUBIFRAGI, scatta l’ALLERTA arancione, SCUOLE CHIUSE: zone colpite, i dettagli

Nuovo violento maltempo atteso al sud Italia Italia

Dopo il disastro di ieri dovuti all’eccessiva quantità di pioggia caduta in poco tempo e non solo, oggi la Sicilia orientale e la zona di Catania hanno potuto tirare un sospiro di sollievo seppur il tempo non sia stato granché stabile. Attenzione però, proprio in queste ore si sta rafforzando nello Ionio il ciclone mediterraneo che aumenterà la propria potenza dalla giornata di domani. Allerta arancione per il momento ma non è escluso che questa possa tornare rossa più avanti. Allagamenti e smottamenti hanno interessato ieri la Sicilia orientale mentre tra domani e venerdì saranno molte le zone e province a rischio come Ragusa, Siracusa, Messina, Catania, Reggio Calabria, Catanzaro, Crotone Vibo Valentia. Non solo, forti piogge potrebbero interessare anche la Basilicata e la Sardegna orientale, soprattutto la zona di Nuoro e Olbia ma anche Cagliari. Leggi anche: E’ allerta importante, scatta la “chiusura totale” in questa città italiana. Ecco quale e le strutture interessate

Ciclone mediterraneo in rafforzamento. Attesi venti fino a 100 km/h

Come già spiegato in precedenza si tratta di un vero e proprio ciclone mediterraneo che trova terreno feritile nei mari ancora troppo caldi che vanno dalla Sicilia a quelli del nord Africa come Tunisia e Libia dove si registrano temperature anche di 6-7 gradi oltre la media. Purtroppo, stante l’elevatissima energia in gioco i fenomeni annessi a tali trottole saranno ancora una volta molto violenti. Non solo, con il rafforzamento del ciclone sono attesi venti fortissimi al sud, dapprima tra Sicilia e Calabria (specie in mare e settore costieri) poi anche sul basso Tirreno e in parte sulla Sardegna. Proprio per domani sono state chiuse molte scuole in diverse città (troverete i dettagli nella prossima pagina) ed è stata emanata un’allerta arancione come vedremo di seguito. Leggi anche: Perturbazioni atlantiche assenti ma qualcosa potrebbe cambiare tra domenica e la prossima settimana

Allerta meteo per domani della Protezione Civile

MODERATA CRITICITA’ PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA ARANCIONE: Sicilia: Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Nord-Orientale, versante ionico, Bacino del Fiume Simeto, Sud-Orientale, versante ionico. MODERATA CRITICITA’ PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA ARANCIONE: Sicilia: Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Nord-Orientale, versante ionico, Bacino del Fiume Simeto, Sud-Orientale, versante ionico. MODERATA CRITICITA’ PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA ARANCIONE: Sicilia: Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Nord-Orientale, versante ionico, Bacino del Fiume Simeto, Sud-Orientale, versante ionico

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA GIALLA: Calabria: Versante Jonico Meridionale, Versante Tirrenico Meridionale. Sicilia: Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Centro-Meridionale e isole Pelagie, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria. ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA GIALLA: Calabria: Versante Jonico Meridionale, Versante Tirrenico Meridionale. Sicilia: Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Centro-Meridionale e isole Pelagie, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria. ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA GIALLA: Calabria: Versante Jonico Meridionale, Versante Tirrenico Meridionale. Sardegna: Bacini Flumendosa – Flumineddu, Gallura. Sicilia: Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Centro-Meridionale e isole Pelagie, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria. Leggi anche: Ciclone mediterraneo, è allerta meteo. Quando un miglioramento?

