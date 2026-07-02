Meteo – Forte maltempo imperversa sull’Italia, con piogge e temporali in arrivo anche nelle prossime ore: i dettagli

Tempo instabile sull’Italia

Le condizioni meteo all’interno della nostra Penisola appaiono mediamente perturbate, con il transito di piogge, temporali e occasionali grandinate anche violenti. Il fronte instabile è quest’oggi sceso sulle regioni centrali e sta iniziando a coinvolgere in queste ore anche quelle meridionali, con un evidente miglioramento su gran parte del nord, dopo i fenomeni residuali della notte, ma comunque intensi, specie in Romagna.

Allerta meteo della Protezione Civile

Il quadro previsionale disponibile già nella giornata di ieri aveva evidenziato la possibilità di piogge, temporali e occasionali grandinate anche violenti localmente, a tal punto da spingere la Protezione Civile ad emettere un’allerta valida per diversi settori dello stivale per oggi. L’instabilità non si è fatta attendere, con temperature che, peraltro, subiscono mediamente un’ulteriore diminuzione rispetto ai valori registrati nelle precedenti 24 ore, ponendo definitivamente fine a oltre 14 giorni di ondata di calore sull’Italia.

Maltempo in arrivo anche nelle prossime ore, nonostante un relativo miglioramento

Un relativo miglioramento delle condizioni meteo avanzerà su diverse aree del nostro Paese nel corso delle prossime ore, ma, stando anche a quanto prospettano i principali centri di calcolo, piogge e temporali potranno insistere su alcuni settori dello stivale. In particolare, il maltempo potrà ancora azionarsi sulla Sardegna tirrenica e sulla Campania, con fenomeni occasionalmente anche intensi.

Maggiore stabilità altrove, con temperature in ulteriore diminuzione

Le condizioni meteo risulteranno relativamente migliori altrove, con l’avanzamento di schiarite anche ampie e con cieli che pertanto risulteranno perlopiù sereni o da poco a parzialmente nuvolosi. Maggiore stabilità governerà l’Italia pertanto in serata, in un contesto che vedrà le temperature confermare mediamente una ulteriore diminuzione rispetto ai valori registrati nelle precedenti 24 ore, riallineandosi intorno alla media di riferimento o attestandosi solo lievemente oltre.

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