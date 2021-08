METEO – Forte MALTEMPO in arrivo nel WEEKEND con acquazzoni, TEMPORALI e locali NUBIFRAGI. Vediamo dove

Situazione meteo in Italia

Buon giovedì amici del Centro Meteo Italiano! Nella giornata odierna la saccatura di aria fredda in quota, che nei giorni scorsi ha portato forte maltempo sulle regioni centro-settentrionali, raggiunge il Sud Italia portando maggiore instabilità e calo termico. Migliora invece la situazione al Centro-Nord, ma non mancheranno comunque temporali pomeridiani nelle zone interne del Centro e sui rilievi del Nord.

Piogge e temporali continuano ad interessare l’Italia

Come abbiamo appena detto la saccatura di aria fresca nella giornata odierna raggiunge le regioni meridionali portando forte maltempo. Già in mattinata sono attese piogge intense e temporali su Campania, Puglia, Basilicata e Calabria, per poi estendersi nelle ore pomeridiane anche alla Sicilia dove sui settori settentrionali le precipitazioni potranno risultare anche abbondanti. Nel corso delle ore pomeridiane l’attività convettiva porterà allo sviluppo di acquazzoni e temporali sui rilievi alpini e sulle zone interne del Centro, specie tra Lazio e Abruzzo. Poi in serata, mentre sul resto d’Italia le condizioni meteo vanno migliorando, arrivano rovesci e temporali al Nord-Est.

Vasta area depressionaria in arrivo dalla Scandinavia nel weekend

Gli ultimi aggiornamenti dei principali modelli matematici continuano a confermare per gli ultimi giorni della settimana un impianto sinottico che vede un vasto anticiclone di origine azzorriana posizionato sull’Atlantico tra le Isole Britanniche e l’Islanda. Questo andrà a bloccare i flussi zonali e favorirà la discesa di correnti retrograde che dall’Europa nord-orientale si spingono verso sud-ovest. Infatti proprio in questi giorni una vasta area depressionaria colma di aria fredda posizionata sulla Scandinavia si va dirigendo verso l’Europa centrale ed interessando la Penisola Italiana tra la giornata di domani e giorni del weekend. Vediamo dunque le conseguenze meteo sull’Italia.

