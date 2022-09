METEO – Forte MALTEMPO insiste in ITALIA con PIOGGE e TEMPORALI: la Protezione Civile diffonde l’ALLERTA, i dettagli

Serata di maltempo sul centro Italia

Un corridoio di correnti umide si è attivato sul Mediterraneo centrale e appare in risalita dai quadranti sudoccidentali, innescato dall’abbassamento del flusso atlantico verso la nostra Penisola. Tale evoluzione ha assicurato il ritorno del maltempo nella giornata odierna su diversi settori del centro-nord, con piogge e temporali localmente anche intensi, talvolta stazionari e a carattere di nubifragio, che hanno causato ingenti danni e allagamenti. Instabilità che colpisce ancora specie tra Umbria e Marche, con il sud che rimane maggiormente al riparo dalle correnti perturbate.

Domani ancora piogge e temporali in Italia

Nella giornata di domani venerdì 16 settembre le condizioni meteo all’interno della nostra Penisola appariranno ancora settorialmente perturbate, con piogge e possibili temporali, localmente anche intensi, che potranno colpire ancora parte del centro (specie Marche e Umbria) nella notte e, nelle ore a seguire e in particolare tra mattino e pomeriggio, l’Appennino settentrionale, l’Emilia, il nordest e la Campania. Altrove il tempo dovrebbe mantenersi relativamente più stabile e asciutto.

Ecco il bollettino della Protezione Civile

Riassunto brevemente il quadro meteorologico attuale e delle prossime ore, vi riportiamo il bollettino di vigilanza meteorologica emesso oggi dalla Protezione Civile e valido per domani (fonte: Sito del Dipartimento della Protezione Civile – Presidenza del Consiglio dei Ministri): Precipitazioni: da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Lazio meridionale, Molise occidentale, Campania, Friuli Venezia Giulia, Veneto ed Emilia-Romagna nord-orientale, con quantitativi cumulati moderati, fino a puntualmente elevati sui settori costieri della Campania centro-settentrionale; da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su resto del Triveneto, Lombardia orientale, settori pianeggianti dell’Emilia, Toscana settentrionale, Umbria orientale, settori orientali e centrali del Lazio, Molise centrale, Puglia settentrionale, Sardegna meridionale e settori tirrenici di Basilicata e Calabria settentrionale, con quantitativi cumulati deboli o puntualmente moderati. Visibilità: nessun fenomeno significativo. Temperature: in generale diminuzione sulle regioni di nord-est; massime in locale sensibile calo su Sardegna, Campania, Basilicata e Puglia; massime localmente elevate sulla Sicilia. Venti: localmente forti sud-occidentali su tutte le regioni centrali, con raffiche di caduta sull’Appennino romagnolo; temporaneamente forti con raffiche di burrasca su Molise, Campania e Puglia settentrionale. Mari: molto mossi il Tirreno centro-settentrionale, i bacini prospicienti le Bocche di Bonifacio e temporaneamente il Canale di Otranto.

CONTINUA A LEGGERE.

Allerta arancione, ecco dove

Sulla base di quanto scritto all’interno del bollettino che vi abbiamo riportato, il Dipartimento di Protezione Civile ha valutato queste allerte per domani: Per la giornata di domani, Venerdì 16 settembre 2022:

MODERATA CRITICITA’ PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA ARANCIONE:

Lazio: Aniene, Bacini Costieri Sud, Bacino del Liri, Bacini di Roma

MODERATA CRITICITA’ PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA ARANCIONE:

Campania: Tusciano e Alto Sele, Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini, Alto Volturno e Matese, Piana campana, Napoli, Isole e Area vesuviana

Lazio: Aniene, Bacini Costieri Sud, Bacino del Liri, Bacini di Roma

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA GIALLA:

Lazio: Aniene, Bacini Costieri Sud, Bacino del Liri, Bacini di Roma

Molise: Frentani – Sannio – Matese, Alto Volturno – Medio Sangro

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA GIALLA:

Friuli Venezia Giulia: Bacino dell’Isonzo e Pianura di Udine e Gorizia, Bacino di Levante / Carso

Lazio: Bacino Medio Tevere, Appennino di Rieti, Bacini Costieri Nord

Molise: Frentani – Sannio – Matese, Alto Volturno – Medio Sangro

Veneto: Basso Brenta-Bacchiglione e Fratta Gorzone, Basso Piave, Sile e Bacino scolante in laguna, Livenza, Lemene e Tagliamento, Piave pedemontano, Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone, Adige-Garda e monti Lessini, Po, Fissero-Tartaro-Canalbianco e Basso Adige

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA GIALLA:

Campania: Piana Sele e Alto Cilento, Basso Cilento, Tanagro, Alta Irpinia e Sannio

Lazio: Bacino Medio Tevere, Appennino di Rieti, Bacini Costieri Nord

Non dimenticate di iscrivervi al nostro canale Youtube!

Seguite, come sempre, tutti i prossimi aggiornamenti sull’evoluzione della situazione meteo sull’Italia per le prossime ore e i prossimi giorni sia sul nostro sito che sul nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi.