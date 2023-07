Meteo – Forte maltempo nelle scorse ore ha flagellato l’Umbria: vasta frana ‘transenna’ una strada, i dettagli

Tempo in miglioramento in Italia

In queste ore le immagini satellitari coadiuvate dal supporto di un radar meteorologico testimoniano la tendenza ad un miglioramento delle condizioni meteo sullo stivale, che tuttavia si mantengono localmente perturbate, in particolare sull’Umbria (dove, come vedremo nel presente editoriale, non sono mancati disagi causa maltempo quest’oggi) e sul tratto compreso tra Molise ed alta Puglia. Le temperature in questo contesto sullo stivale non subiranno variazioni significative rispetto ai valori registrati nelle precedenti 24 ore.

Prossimi giorni caratterizzati dall’avvento di temporali termoconvettivi

Nella giornata di domani domenica 2 luglio le condizioni meteo progrediranno verso un miglioramento generale in tutta Italia, con l’eccezione contrassegnata dallo sviluppo e dalla formazione di qualche isolato temporale sulle Alpi nordorientali e sull’Appennino centrale. Ad inizio della settimana prossima poi, una nuova ondulazione del flusso atlantico porrà le basi di un nuovo peggioramento, che tuttavia coinvolgerà solo alcuni settori dello stivale.

Forte maltempo nelle scorse ore in Umbria

Forte maltempo ha imperversato nelle scorse ore localmente su tutti i settori da nord a sud e in particolare quelli centro-settentrionali, dove talvolta non sono mancati disagi. Dopo quelli registrati nella giornata di ieri a Livorno, ecco che oggi le piogge e i temporali intensi hanno provocato qualche disagio anche in Umbria, dove si sarebbe inoltre segnalata una frana di vaste proporzioni, come vedremo nel prossimo paragrafo.

CONTINUA A LEGGERE.

Grossa frana blocca la Strada Statale 444

Stando a quanto si apprende dal sito “perugiatoday.it” una frana di vaste proporzioni si sarebbe registrata sulla Strada Statale 444 che collega Gualdo Tadino ad Assisi, che avrebbe peraltro interdetto la stessa strada al traffico, causando inevitabili disagi. La frana si localizzerebbe più precisamente all’altezza di Montemezzo e sul posto sarebbero già presenti Vigili del Fuoco, Carabinieri e tecnici del Comune per assicurare un veloce ripristino alla normalità. Fortunatamente, inoltre, non si registrano vittime e/o feriti.

Non dimenticate di iscrivervi al nostro canale Youtube!

Seguite, come sempre, tutti i prossimi aggiornamenti sull’evoluzione della situazione meteo sull’Italia per le prossime ore e i prossimi giorni sia sul nostro sito che sul nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi.