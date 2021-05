METEO – MALTEMPO intenso provoca una FRANA e forti DISAGI nel comasco: intervenuti Vigili del Fuoco

Contesto meteo perturbato sull’Italia già da qualche giorno

Già da qualche giorno sulla nostra Penisola l’Anticiclone africano che aveva caratterizzato il weekend e le prime ore dell’inizio di settimana corrente è tornato ad arretrare verso la propria sede di origine, lasciando margine di affondo ad una saccatura di origine nordatlantica che ha portato e sta portando piogge, talvolta anche temporali, a tratti molto intensi e a carattere di nubifragio. Ieri l’instabilità ha presentato il volto più cruento in Piemonte, dove si è verificata l’esondazione con annessi disagi e qualche danno. Nella giornata odierna il maltempo si aziona ancora al nord, provocando anche questa volta qualche disagio, come vedremo nel presente editoriale.

Maltempo localizzato o al più sparso sulle regioni settentrionali

Come anticipato nel precedente paragrafo, nella giornata odierna isolati o al più sparsi rovesci hanno interessato e stanno comunque tutt’ora interessando le regioni settentrionali, accompagnati occasionalmente da attività temporalesca. Le condizioni meteo si sono manifestate in miglioramento sulle regioni centrali, anch’esse ieri alle prese con piogge e acquazzoni, ma che oggi hanno assistito a schiarite con prevalenti sprazzi soleggiati. Nelle prossime ore un flusso di correnti perturbate permarrà ancora sul Mediterraneo, portando condizioni di rinnovato maltempo.

Forte maltempo si abbatte in Lombardia quest’oggi: nel mirino il comasco

In virtù di quanto detto fin ora, le condizioni di maltempo si sono abbattute in maniera particolarmente intensa soprattutto in Lombardia quest’oggi, dove sono ancora attivi nuclei temporaleschi localizzati che portano fenomeni molto intensi e a tratti talvolta di nubifragio. Nel pomeriggio tuttavia, fenomeni violenti si sono riversati in particolar modo nel comasco, dove si è segnalata la presenza di una frana, come vedremo nel prossimo paragrafo. PER I DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DI COMO, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.

CONTINUA A LEGGERE.