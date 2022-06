METEO – Forte MALTEMPO si è abbattuto a Vercelli e provincia: ci sono DANNI e DISAGI, i dettagli

Bel tempo al centro-sud, peggio sulle aree più settentrionali

Le immagini satellitari coadiuvate dal supporto di un radar meteorologico hanno mostrato un peggioramento delle condizioni meteo sulle aree più settentrionali del Paese nella giornata odierna, con temperature in calo al passaggio dei fenomeni, manifestatisi perlopiù con piogge, temporali e occasionali grandinate. Prevalenti sono invece gli effetti di un campo di Alta pressione di origine africana sulle regioni centro-meridionali dove oltre alla stabilità si registra un clima pienamente estivo.

Prossime ore verso un miglioramento

Tuttavia nelle prossime ore le condizioni meteo andranno migliorando anche sulle aree più settentrionali del Paese, anche se qualche rovescio con occasionali temporali si manifesterà ancora in alcune aree del nord (scopri quali). Persisterà invece la stabilità sulle regioni centro-meridionali, con nuvolosità in aumento sulla Sardegna e temperature che si attesteranno su valori ancora caldi, mediamente ben oltre la media del periodo.

Forte maltempo al nord, danni e disagi nel vercellese

Come accennato precedentemente forte maltempo si è abbattuto al nord, provocando diversi danni e disagi. Alcuni di questi avrebbero interessato anche il vercellese, dove i fenomeni sono stati accompagnati anche da forti raffiche di vento, come vedremo nel prossimo paragrafo. Tale peggioramento è dovuto all’avanzamento di un fronte perturbato in arrivo dai quadranti occidentali, nonché dalla Penisola iberica.

Alberi caduti e qualche tetto divelto nel vercellese

Stando a quanto si apprende dal sito “lasesia.vercelli.it” il forte maltempo accompagnato da violente raffiche di vento avrebbero provocato una serie di danni e disagi nel vercellese che si sono in particolare riversati sulla viabilità, in quanto dovuti principalmente alla caduta di alberi. Alberi caduti infatti si sono segnalati a Caresanablot, Asigliana (danneggiando la casetta del peso pubblico) e a Stroppiana. A Collobiano invece si sarebbero divelti alcuni tetti, i Vigili del Fuoco starebbero facendo alcuni sgomberamenti. Non si registrano comunque fortunatamente vittime e/o feriti.

