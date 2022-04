METEO – Forte SCIROCCATA in arrivo in ITALIA con severo MALTEMPO a seguire. I DETTAGLI

Condizioni meteo attuali

Salve cari amici del Centro Meteo Italiano! La situazione attuale vede la presenza di nuvolosità irregolare sulle regioni del nord, a causa di qualche infiltrazione umida dall’Europa centrale. Un promontorio d’alta pressione si erge nel cuore dell’oceano Atlantico raggiungendo massimi di pressione di 1030 hPa. Questa figura barica permetterà a nuovi impulsi polari di farsi strada sul continente europeo; nel frattempo le temperature subiranno un progressivo aumento, ecco di quanto.

Temperature in rialzo quest’oggi

Focus temperature – Dopo un weekend di Pasqua caratterizzato dal passaggio di aria fredda e temperature sotto la media, quest’oggi i valori termici torneranno ad incrementare. Previsti picchi fino a 20°C sulla pianura Padana e a sud della Sardegna. Tra domani e giovedì le correnti da sud innescheranno forti effetti favonici sui versanti sottovento, con temperature in deciso aumento al meridione. Qui le temperature si porteranno al di sopra delle medie anche di 6-8°C. Ma vediamo cosa accadrà nello specifico.

Forte sciroccata in arrivo giovedì, ecco dove

Meteo – Come anticipato nella seconda parte della settimana sarà il vento il rischio più elevato atteso sulla nostra penisola: questo grazie alla formazione di un minimo depressionario che si andrà a formare a ridosso delle isole Baleari, che spostandosi gradualmente verso est richiamerà correnti piuttosto intense di scirocco al sud Italia. Non solo avremo temperature in aumento (con cieli coperti), ma anche raffiche di vento fino a 80/100 km/h tra Sardegna meridionale, Sicilia e rilievi della Calabria. Non è escluso un blocco della navigazione sul basso Tirreno. A seguire il maltempo tornerà in Italia ma vediamo come.

