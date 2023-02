Meteo – Forti venti irrompono sull’Italia, con raffiche fino a 100 km/h e mareggiate

Meteo in peggioramento sull’Italia

Meteo verso peggioramento sull’Italia. La discesa di una vasta saccatura artica dalla Scandinavia sino al Mediterraneo occidentale, ha determinato un deciso peggioramento del tempo sull’Italia. Molte nubi con precipitazioni oggi interesseranno in particolare il centro-nord e Sardegna, con quota neve in drastico calo. Maltempo anche nei prossimi giorni, specie al centro-sud, mentre al nord torneranno temperature decisamente invernali, ma con tempo più asciutto.

Ciclogenesi in approfondimento sui bacini italiani

L’aria fredda in ingresso sul Mediterraneo settentrionale, sta favorendo la genesi di diversi centri di bassa pressione attorno ai bacini italiani. Al momento due minimi di pressione sono in azione sul Mar Ligure e medio Adriatico, rispettivamente pari a 992 hPa e 994 hPa. Nel corso della seconda parte della giornata si assisterà alla formazione di un terzo centro di bassa pressione, pari a 993 hPa, a ridosso del mar di Corsica. In Tal modo sull’Italia si attiveranno forti venti a rotazione ciclonica attorno ai tre centri di bassa pressione, con mareggiate lungo le coste esposte.

Venti fino a 100 km/h già attivi in Friuli

L’aria fredda richiamata dalle ciclogenesi presenti sull’Italia, sta “tracimando” in questo ore dalla Slovenia alle regioni di Nordest sotto i forti colpi di Bora. A Trieste i venti hanno già superato i 100 km/h, toccando i 107 km/h alla Molo. Venti da Nordest con raffiche già di 60-70 km/h sulla Pianura Padana centro-orientale, mentre è lo Scirocco sul Salento a raggiungere i 70 km/h. Nel corso delle prossime ore la ventilazione è attesa in rinforzo anche tra Liguria, Toscana e basso Piemonte con raffiche attese fino ad 80-10 km/h da Nord-Nordest , mentre Libeccio e Scirocco sferzeranno il resto del centro-sud con raffiche oltre i 50 km/h. Dalla sera Maestra in Sardegna con raffiche nottetempo fino a 70-90 km/h sui settori nordoccidentali.

