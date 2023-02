Meteo – Italia torna bersaglio del maltempo invernale, la Protezione Civile dirama l’allerta: ecco dove

Peggioramento atteso in serata sull’Italia

Se fino a questo momento le condizioni meteo sono rimaste in prevalenza relativamente stabili e asciutte sul nostro Paese nonostante la mancanza di un saldo campo di Alta pressione da qualche giorno, il tempo è destinato a peggiorare nelle prossime ore, con l’ingresso di rovesci su alcuni dei settori più occidentali del Paese (scopri quali). Ciò è dovuto allo sviluppo di una perturbazione, alimentata da correnti via via più fredde di natura artica, che causeranno peraltro un primo calo delle temperature sulle regioni settentrionali.

Italia torna bersaglio del maltempo: neve fino in pianura al nord per domani

L’approfondimento di un minimo depressionario tra la Sardegna e le Isole Baleari determinerà un peggioramento abbastanza esteso delle condizioni meteo per domani domenica 26 febbraio, che interesserà principalmente i settori più occidentali da nord a sud. Ritornano pertanto piogge sparse, ma anche nevicate a quote molto basse al nord e fino in pianura in Emilia, Piemonte e Lombardia occidentale. Torna la neve anche sull’Appennino centrale con quote comprese tra i 400 e i 700 metri in serata, in particolare su sponda adriatica. Superiore sarà invece la quota neve sul lato tirrenico, fino a raggiungere i 1.000/1.300 metri dell’Appennino laziale.

Ecco il bollettino della Protezione Civile

Riassunto brevemente il quadro meteorologico attuale e delle prossime ore, vi riportiamo il bollettino di vigilanza meteorologica emesso oggi dalla Protezione Civile e valido per domani (fonte: Sito del Dipartimento della Protezione Civile – Presidenza del Consiglio dei Ministri): Precipitazioni: da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Emilia-Romagna orientale, Toscana, Umbria, Marche e Lazio settentrionale ed orientale, con quantitativi cumulati generalmente moderati, puntualmente elevati su Romagna, Toscana orientale e Marche settentrionali; sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Piemonte orientale e meridionale, Appennino emiliano, Sardegna nord-occidentale, settori costieri del Lazio centrale e zone meridionali e sulla Campania occidentale, con quantitativi cumulati da deboli a moderati; da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Sicilia occidentale e meridionale, restanti zone di Sardegna, Emilia-Romagna e Piemonte, su Valle d’Aosta, Liguria, e restanti zone del Centro-Sud peninsulare con quantitativi cumulati deboli o puntualmente moderati, in particolare su Nord-Ovest, pianura emiliana, Abruzzo, Molise, Campania orientale, Sardegna orientale e meridionale, Sicilia occidentale e meridionale e settori tirrenici di Calabria centro-settentrionale. Nevicate: in progressivo calo fino ai 200-500 m, e localmente anche a quote di fondovalle o pianura, su Piemonte centro-occidentale e meridionale, Valle d’Aosta, entroterra ligure, Emilia Romagna, Toscana orientale e settentrionale e Marche settentrionali, con apporti al suolo da deboli a moderati, fino ad abbondanti sul Piemonte sud-occidentale e sulla fascia collinare e appenninica dell’Emilia-Romagna; in progressivo calo fino ai 500-800 m, su restanti zone di Toscana e Marche, su Umbria, Abruzzo e Molise, con apporti al suolo da deboli a moderati; in progressivo calo fino agli 800-1000 m, su Lazio orientale e Sardegna, con apporti al suolo da deboli a moderati. Visibilità: nessun fenomeno significativo. Temperature: in generale e sensibile diminuzione, anche marcata al Centro-Nord, sui settori tirrenici del Sud e sulla Sicilia. Venti: da forti a burrasca nord-orientali su Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Marche e Liguria; forti con rinforzi fino a burrasca: dai quadranti occidentali su Sardegna e Sicilia occidentale, dai quadranti meridionali sulla Puglia meridionale; forti o localmente forti dai quadranti settentrionali sul resto del Nord, dai quadranti occidentali sul resto del Sud e sui settori costieri del Lazio. Mari: da molto mossi ad agitati tutti i bacini.

