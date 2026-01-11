Meteo – Freddo intenso al primo mattino, gelate diffuse al centro-nord

Meteo in miglioramento, salvo residui fenomeni

Weekend che proseguirà dal sapore invernale, ma con tempo in miglioramento. Giornata di domenica nel complesso stabile e soleggiata al nord, salvo innocui addensamenti sulle Alpi e settori costieri adriatici. Al centro cieli sereni dal mattino sino alle ore serali su Toscana, Umbria e Lazio, residui addensamenti si attarderanno su Marche ed Abruzzo con occasionali deboli fenomeni nevosi sino a quote basso collinari. Situazione meteorologica invariata nel corso del pomeriggio, poi tendenza a diffuse schiarite dalla sera. Al sud ed Isole attesi residui fenomeni su Puglia, Molise e settori tirrenici di Sicilia e Calabria in miglioramento serale. Ampie le schiarite sulle restanti regioni.

Freddo intenso al mattino, gelate al centro-nord

Il miglioramento meteo ha determinato cieli stellati nel corso della notte, favorendo un’ulteriore raffreddamento nei bassi strati dell’atmosfera. Freddo intenso in queste prime ore del mattino con valori minimi sulla Pianura Padana mediamente compresi tra gli 0°C ed i -3°C con picchi fino a -5°C nel Veneto; valori più miti lungo le coste con le colonnine di mercurio che non sono scese al di sotto dei +6/+8°C in Liguria, mentre effetti locali dei venti di Foehn hanno limitato il calo termico nel milanese, torinese ed alcune valli alpine. Gelate diffuse anche sulle regioni centrali con valori tra Toscana ed Umbria anche di -2/-3°C con la città di Firenze che ha toccato i -1°C ed Arezzo i -3°C. Altopiani appenninici scesi fin sotto i -10°C tra Abruzzo e Lazio con picchi anche di -18/-20°C ( Campo Felice e Marsia). Temperature che hanno subito un deciso calo anche al sud con gelate sulle zone interne tra Campania, Molise e Basilicata.

Temperature massime al di sotto delle medie

Non solo i valori minimi, ma anche quelli diurni subiranno un calo. Valori massimi nella giornata odierna attesi attorno agli 8-10°C al centro-nord, salvo punte di +11/+12°C sulle coste di Liguria e Lazio. Valori più elevati al sud e Sicilia, mediamente attorno ai +11/+14°C. Giornata quindi dal sapore invernale su gran parte d’Italia, almeno dal punto di vista termico.

Domani ulteriore calo termico

Masse d’aria fredda che affluiranno ancora nelle prossime ore sull’Italia, mentre i cieli tenderanno a divenire stellati ovunque nella prossima notte. Giornata di lunedì che farà registrare quindi un’ulteriore calo termico con diffuse gelate al centro-nord e zone interne del sud Peninsulare; attesi valori anche di -5/-7 sulla Pianura Padana e valli del centro. Valori massimi attesi al nord mediamente tra i +5/+8°C con punte di +10°C in Liguria, al centro tra i +7/+10°C, salvo punte di +11/+12°C sulle coste. Al sud ed Isole attese massime tra i +9/+11°C con punte di +12°C, mentre sarà più mite sulla Sardegna, solo lambita dall’aria fredda.

