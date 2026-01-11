Meteo Italia – Residui fenomeni con neve a bassa quota, ma in miglioramento; diffuso calo termico

Situazione sinottica

Situazione sinottica caratterizzata da un campo d’alta pressione disteso dal vicino Atlantico sino alla Scandinavia con valori barici al suolo attorno ai 1025 hPa, mentre una vasta saccatura è distesa dalla Russia sino al Mediterraneo centro-orientale, mantenendo condizioni meteo invernali su gran parte delle Nazioni. Sull’Italia la pressione è in progressivo aumento da ovest, ma permangono fredde correnti settentrionali con clima invernale e residui fenomeni.

Oggi deciso miglioramento, salvo residui fenomeni sui settori orientali

Bassa pressione in allontanamento verso est favorirà un deciso miglioramento del tempo. Giornata di domenica nel complesso stabile e soleggiata al nord, salvo innocui addensamenti sulle Alpi e settori costieri adriatici. Al centro cieli sereni dal mattino sino alle ore serali su Toscana, Umbria e Lazio, residui addensamenti si attarderanno su Marche ed Abruzzo con occasionali deboli fenomeni nevosi sino a quote basso collinari. Situazione meteorologica invariata nel corso del pomeriggio, poi tendenza a diffuse schiarite dalla sera. Al sud ed Isole attesi residui fenomeni su Puglia, Molise e settori tirrenici di Sicilia e Calabria in miglioramento serale. Ampie le schiarite sulle restanti regioni.

Avvio di settimana stabile su tutto il Paese

Alta pressione che raggiungerà l’Italia ad inizio della settimana. Atteso tempo diffusamente stabile con ampie schiarite e tempo asciutto. Da segnalare addensamenti di passaggio al nord. Temperature invernali al mattino con estese gelate da nord a sud anche in pianura. Pausa dal maltempo che potrebbe insistere sino a metà settimana, poi possibile ritorno delle umide e piovose correnti atlantiche.

Temperature in diffuso calo, attese gelate anche in pianura

Fredde correnti settentrionali interesseranno l’Italia sino ad inizio della prossima settimana con temperature in diffuso calo. Attese gelate al nord e zone interne Peninsulari tra oggi e la mattina di lunedì con valori negativi anche in pianura. Seconda parte della settimana con nuovo rialzo termico.

