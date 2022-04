METEO – Fronte di MALTEMPO ha abbandonato l’ITALIA, ora STOP alle PIOGGE, ma fino a quando?

Maltempo abbandona la nostra Penisola

Un'ondata di maltempo ha interessato la nostra Penisola nel corso del weekend pasquale e ha portato effetti residui fino alla prima parte della giornata di ieri, prima che il fronte instabile abbandonasse definitivamente lo stivale portando il suo raggio d'azione sulla Penisola balcanica. Il peggioramento è stato accompagnato anche da correnti notevolmente più fredde di natura artica, che hanno causato un abbassamento generale e piuttosto sensibile delle temperature.

Bel tempo su tutto lo stivale

Assistiamo di conseguenza nella giornata odierna, ma per la verità già dal pomeriggio di ieri, a condizioni meteo di generale stabilità sulla nostra Penisola accompagnate peraltro da bel tempo, vale a dire da cieli perlopiù sereni o poco nuvolosi. Maggiori disturbi nuvolosi insistono nei settori interni dello stivale e sulla Liguria, dove in realtà qualche localizzato piovasco si verifica di tanto in tanto. Le temperature appaiono in lieve aumento rispetto agli ultimi giorni, ma su valori che tornano al più nella media del periodo.

Pausa dal maltempo breve

A partire quindi dalla giornata di ieri si verifica uno stop al maltempo che aveva caratterizzato la nostra Penisola nel weekend pasquale, con tempo tornato stabile e asciutto pressoché ovunque. La pausa in questione, stando anche a quanto prospettano attualmente i principali centri di calcolo, non avrà lunga vita, in quanto la progressione di una perturbazione di stampo atlantico sul Mediterraneo centrale metterà a breve a dura prova l’Anticiclone, finendo per prevalere su quest’ultimo, come vedremo nel prossimo paragrafo.

