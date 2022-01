METEO – GENNAIO nuovamente in crisi con una lunga fase ANTICICLONICA, ecco la TENDENZA

Situazione meteo e sinottica in Italia

Ben ritrovati cari lettori del Centro Meteo Italiano! La seconda perturbazione del mese di gennaio si sta allontanando dal centro Italia andando ad interessare la Sardegna; questa è accompagnata da una goccia fredda in quota, che ha apportato nel corso delle ore notturne nevicate fino a bassissima quota. La nuvolosità acnora persiste sulle regioni Adriatiche, su Marche, Abruzzo, Molise e sui settori peninsulari meridionali.

Neve a bassa quota e goccia fredda in rapido movimento

Focus meteo – La repentina retrogressione di un nocciolo d’aria gelida (che ha raggiunto i -32°C a 500 hPa), ha apportato nevicate fino a quote molto basse in Italia: fenomeni nevosi (con anche accumulo) a partire dai 200 metri su Marche, Abruzzo e Lazio. La neve si è posata fino a quote adiacenti alla pianura su alcuni quartieri della città di Roma; imbiancati i castelli Romani solo alle quote più elevate. Alta pressione successivamente in rinforzo, con maggiori spazi di sereno anche al centro-sud.

Netto miglioramento sul nostro territorio, ecco la situazione

Da quest’oggi le condizioni meteo al centro-sud subiranno un lento e progressivo miglioramento, grazie all’espansione di un vasto campo d’alta pressione: l’anticiclone azzorriano si radicherà ancora una volta sull’Europa centro-occidentale, raggiungendo i suoi massimi sulla Gran Bretagna (fino a 1040 hPa). Questa situazione dovrebbe prolungarsi fino al fine settimana, regalandoci qualche giornata più soleggiata e nettamente più stabile. Le temperature torneranno ad aumentare, risultando al di sopra delle medie del periodo anche di molto su alcune zone.

