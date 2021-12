METEO – GENNAIO, SEGNALI di DISTRUZIONE del VORTICE POLARE, quali risvolti per l’ITALIA?

Dopo aver analizzando le previsioni meteo per il futuro immediato, dilunghiamoci in un’analisi a lungo termine, stilata sulla base delle emissioni modellistiche dei principali centri di calcolo che sembrano propendere per un forte disturbo recato al vortice polare da parte degli Anticiclone planetari. Tutto questo nel pieno mese di gennaio, con i risvolti che potrebbero essere tra i più vari, come vedremo nel prossimo paragrafo.

Nel corso delle prossime ore e dunque nella seconda parte della serata corrente le condizioni meteo all’interno della nostra Penisola si manterranno perturbate sempre per effetto della suddetta perturbazione, che dunque porterà ancora piogge e nevicate a quote comunque di montagna sull’Appennino centrale. I fenomeni localmente potrebbero risultare anche intensi ( scopri dove ). Il tutto con temperature che rimangono su valori ancora relativamente alti a causa dell’afflusso di correnti più miti di natura oceanica.

Sta ormai passando in cavalleria un weekend di Natale alquanto cupo dovuto alla progressione di una saccatura di origine atlantica, che ha innescato una ciclogenesi sul Mediterraneo centrale, responsabile del ritorno del maltempo su molti settori dello stivale e principalmente di quelli tirrenici . I fenomeni localmente sono stati anche intensi, specie in alta Toscana nella giornata di ieri. L’instabilità è peraltro accompagnata da temperature miti, specie al centro-sud.

Possibili risvolti gelidi per l’Europa e l’Italia, ma l’asse del vortice polare dovrà essere favorevole

Al momento possiamo dire con un buon grado di affidabilità che nel mese di gennaio si assisterà ad un vortice polare piuttosto disturbato, trattandosi di una tendenza a macroscala emisferica. Quello che non si può dire con uguale sicurezza è se ciò potrà essere favorevole in ottica di eventi gelidi per l’Europa e l’Italia. Per un evento di portata importante infatti, serve un vortice polare dispiegato con asse favorevole con il freddo che punta verso il vecchio continente. Questa è una possibilità che tuttavia viene solo accennata nelle code modellistiche e nemmeno con troppa convinzione. Seguiranno pertanto aggiornamenti in tal senso che vi invitiamo a seguire sul nostro sito.