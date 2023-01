Meteo – Gennaio verso un cambio di passo, dal weekend torna il maltempo sull’Italia

Meteo, la situazione sinottica

Buon weekend e ben ritrovati a tutti gli affezionati lettori del Centro Meteo Italiano! Situazione sinottica caratterizzata dalla presenza a sud dell’Islanda di una vasta e profonda ciclogenesi, con valori al suolo fino a 953 hPa. Il flusso umido principale transita mediamente al di sopra del 50°N, ma tenderà gradualmente a scendere di latitudine. Campo d’alta pressione disteso sul bacino del Mediterraneo centro-occidentale, con valori barici attorno ai 1025 hPa, è in progressivo indebolimento con tendenza al peggioramento meteo sull’Italia nel corso del weekend.

Anticiclone in ritirata, prime deboli piogge oggi su parte del Nordovest

Anticiclone in indebolimento sul bacino del Mediterraneo determinerà un progressivo peggioramento del tempo ad iniziare dalle regioni settentrionali. La giornata odierna sarà infatti caratterizzata da molte nubi sulle regioni settentrionali e del medio Tirreno con prime deboli piogge tra alta Toscana e levante ligure. Qualche goccia di pioggia è attesa dalla sera-notte anche sulla Lombardia occidentale, mentre deboli nevicate interesseranno le Alpi occidentali a partire dai 1000-1200 metri. Asciutto sul resto del Paese, seppur con nubi specie lungo le coste. Temperature in calo, ma sempre su valori al di sopra delle medie del periodo con picchi fino a +18/+20°C sulle due Isole Maggiori.

Domani atteso l’ingresso di una perturbazione atlantica

Torna la pioggia sull’Italia dopo una seconda parte di dicembre ed inizio gennaio anomali. L’abbassamento del flusso umido perturbato, piloterà una perturbazione atlantica nella giornata di domenica verso il Mediterraneo centrale. Giornata uggiosa al nord con precipitazioni che si estenderanno da ovest verso est, interessando tutte le regioni nel corso della giornata. Torna la neve sulle Alpi, dopo settimane di caldo anomalo, a partire dai 1000-1200 metri. Nubi sul resto del Paese con piogge in arrivo dal pomeriggio sulla Toscana e nel corso della sera-notte anche su Sardegna, Umbria e Lazio.

CONTINUA A LEGGERE





Avvio della prossima settimana con maltempo, poi possibile pausa interciclonica

Prossima settimana al via con il maltempo. La curvatura ciclonica che assumerà il getto sul Mediterraneo centrale andrà ad esaltare la fenomenologia sull’Italia. Ci attende quindi un avvio della prossima settimana all’insegna del maltempo con piogge e temporali anche intensi sui settori del medio-basso Tirreno. Residui fenomeni sul Triveneto e settori alpini con nevicate fin sotto i 1000 metri. Neve che tornerà ad imbiancare anche l’Appennino, specie centro-settentrionale, a partire dai 1300-1500 metri, in calo dalla sera fino ai 1200-1300 metri. Meteo in miglioramento sulle regioni si Nordovest per l’approssimarsi di una nuova onda anticiclonica da ovest, responsabile a seguire di un deciso miglioramento e nuova fase stabile, seppur breve, nel corso della settimana. Mese di gennaio che volgerà verso condizioni più dinamiche nei prossimi giorni, ma per il freddo inverale bisognerà ancora pazientare. Rimanete aggiornati!

Non dimenticate di iscrivervi al nostro canale Youtube!

Meteo – Seguite, come sempre, tutti i prossimi aggiornamenti sull’evoluzione della situazione meteo sull’Italia per le prossime ore e i prossimi giorni sia sul nostro sito che sul nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi.