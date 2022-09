METEO GENOVA – Miglioramento in vista dopo il MALTEMPO odierno in città, ecco le previsioni

Instabilità sull’Italia

L’afflusso di correnti più fresche e instabili determinano quest’oggi un nuovo peggioramento sulla nostra Penisola, dopo che una breve pausa dal maltempo l’aveva coinvolta nella giornata di ieri. Piogge e temporali sono andati quindi a colpire soprattutto il medio-alto versante tirrenico, con occasionali sconfinamenti anche su Umbria e Marche. Altrove il tempo è rimasto relativamente più stabile e asciutto, con temperature che si sono attestate intorno alla media del periodo o di alcuni gradi oltre sulle Isole Maggiori. Il maltempo ha colpito anche Genova, come vedremo.

Previsioni meteo Genova oggi

L’intromissione di correnti più umide e instabili sul Mediterraneo centrale ha portato un peggioramento delle condizioni meteo anche a Genova nella giornata odierna, con rovesci e temporali intermittenti che hanno portato al suolo un accumulo di circa 7 millimetri. Tempo che potrà mantenersi perturbato anche in serata, con possibili ulteriori rovesci, coerentemente con quanto accadrà anche in altre zone del Paese. Le temperature in questo contesto si sono attestate tra i +20°C di minima e i +26°C di massima circa.

Ultimi rovesci possibili in nottata, poi miglioramento

Un nuovo impulso perturbato porterà nella giornata di domani domenica 4 settembre condizioni di rinnovato maltempo soprattutto su regioni centrali e parte del meridione, risparmiando di conseguenza il nord e Genova, che assisterà ad ultimi possibili rovesci nella notte. Miglioramento a seguire con ampie schiarite a partire soprattutto dal pomeriggio, quando i cieli potranno tornare addirittura sereni e così fino alla serata. Le temperature questa volta sono attese in aumento nei valori massimi, al netto della stazionarietà o del lieve calo di quelli minimi.

Bel tempo per lunedì

A partire dalla giornata di lunedì 5 settembre saranno invece più evidenti le condizioni meteo di stabilità sulla nostra Penisola a causa dell’espansione di un’onda mobile prefrontale di stampo subtropicale. A Genova il tempo sarà infatti stabile con cieli poco o parzialmente nuvolosi e schiarite più ampie solo al mattino, con assenza di disturbi nuvolosi. Le temperature in questo contesto non subiranno tuttavia significative variazioni, attestandosi intorno ai valori previsti per le precedenti 24 ore con fisiologiche fluttuazioni.

