Meteo – Giorni della merla con l’arrivo di un fronte freddo, clima invernale in Italia con neve a bassa quota

Freddo e neve in Italia fino all’inizio di Febbraio, possibile spazio all’alta pressione a seguire

Salve e ben ritrovati cari lettori del Centro Meteo Italiano. Attuale situazione sinottica che vede un robusto anticiclone di blocco di blocco in Atlantico, permettendo a l’aria fredda di scendere sul vecchio continente fino alle basse latitudini ed interessando anche il Mediterraneo. Clima che quindi si manterrà di stampo invernale fino a circa l’avvio di febbraio, con temperature al di sotto della media. Con il nuovo mese l’alta pressione atlantica potrebbe farsi però più invadente verso l’Europa centro-occidentale e il Mediterraneo, portando oltre a maggiore stabilità anche temperature più miti.

Giornata odierna con freddo in Italia e neve a quote relativamente basse su alcune regioni

Queste le previsioni meteo per oggi 26 gennaio 2023: Al Nord: Al mattino cieli sereni o poco nuvolosi, maggiori addensamenti lungo la Pianura Padana; al pomeriggio attesi ampi spazi di sereno su tutti i settori. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto, con ancora nebbie e foschie in Pianura Padana. Al Centro: Al mattino nuvolosità irregolare, con deboli precipitazioni sulle regioni Adriatiche. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo. In serata si rinnovano condizioni di maltempo in Abruzzo. Neve in calo fin verso i 500-700 metri di quota. Al Sud e sulle Isole: Al mattino nuvolosità compatta con deboli precipitazioni associate. Al pomeriggio ancora maltempo diffuso, con neve in Appennino. In serata residue precipitazioni su Molise, Puglia e Basilicata; neve nella notte fin verso le quote di bassa montagna.

Ultimo weekend di gennaio con freddo e neve a bassa quota al Centro-Sud

I principali modelli mostrano per l’ultimo weekend di gennaio un vasto campo di alta pressione in Atlantico che si estende fino al Mare del Nord, mentre una vasta circolazione depressionaria si estenderebbe dall’Europa nord-orientale fino al Mediterraneo. Correnti fredde da nord-est porterebbero aria fredda verso l’Italia, dove troviamo un largo minimo di pressione al suolo tra il Tirreno meridionale e lo Ionio. Fine settimana quindi con clima freddo in tutta Italia e con con condizioni meteo instabili al Centro-Sud. Precipitazioni che dovrebbero interessare soprattutto il Sud e le Isole Maggiori, con qualche fenomeno in risalita anche sulle regioni centrali specie del versante adriatico. Date le temperature ben al di sotto della media, sulle regioni centrali potremo avere neve fino a quote collinari, specie nelle zone interne e nevicate al Sud e sulle Isole fino in alta collina o a quote di bassa montagna. Diamo di seguito una sguardo alla tendenza meteo per i giorni della merla.

Fronte freddo nei giorni della merla, neve a bassa quota al Centro-Sud

I principali modelli mostra per gli ultimi giorni di gennaio mostrano un robusto anticiclone ancora presente in Atlantico ed un lobo del vortice polare scendere sulla Scandinavia. Questo guiderà un fronte freddo verso i Balcani e il Mediterraneo centrale rinnovando condizioni meteo invernali su tutta l’Italia. Inoltre porterà maltempo sulle regioni adriatiche e al Sud, con neve con neve fino a bassa quota. Vista la distanza temporale, si tratta di una tendenza e risulta troppo presto per entrare nei dettagli. Vi invitiamo quindi a seguire i prossimi aggiornamenti che troverete sul nostro sito internet.

