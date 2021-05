METEO GIUGNO – Avvio dell’ESTATE SOPRAMEDIA: più CALDO ma PRECIPITAZIONI nella norma, l’ultima PROIEZIONE

Maltempo in Italia

Buon pomeriggio e ben ritrovati cari lettori del Centro Meteo Italiano! Siamo nel pieno di una nuova perturbazione che sta apportando piogge in italia per l’ennesima volta nel mese di Maggio. Stamattina abbiamo avuto cieli sereni o poco nuvolosi sulle regioni meridionali, che saranno bersagliate per ultime dal maltempo; al momento i temporali più intensi si segnalano al nord su Piemonte, Lombardia, Liguria, Emilia Romagna e Veneto dove i fenomeni potranno persistere con locali accumuli ingenti fino a stasera. Nella provincia di Modena sono stati segnalati accumuli di grandine di dimensione compresa tra 2 e 3 centimetri. Vediamo di seguito la situazione barica in Europa e in Italia.

Fronte in transito sulla nostra penisola

Meteo – Dal’ultima immagine di reanalisi sinottica, si può osservare la presenza di un minimo depressionaria esteso tra nord Italia ed il sud della Francia che sta permettendo l’ingresso delle correnti instabili, complici delle precipitazioni e dei temporali sopracitati. Questa zona di bassa pressione si trova in una vasta laguna barica che abbraccia gran parte dell’Europa centrale, che presenta un altro fulcro a sud della Scandinavia (un minimo principale di 1002 hPa). Un piccolo promontorio d’alta pressione si trova a ridosso della penisola Iberica e lambisce la zona dei Pirenei con un massimo di 1019 hPa. Nel fine settimana avremo ancora piogge e temporali al nord, a causa di un flusso perturbato che insisterà su questi settori.

Come sarà il fine settimana? Ecco le possibili evoluzioni

Meteo weekend – Avremo ancora maltempo nel fine settimana, con precipitazioni che si concentreranno sui settori pedemontani del nord Italia: i fenomeni più intensi nella giornata di sabato si concentreranno al nord-est; nel contempo al sud continueranno le piogge, che andranno ad esaurirsi nella seconda parte della mattinata. Le regioni interessate saranno la Puglia, la Basilicata e la Calabria. Domenica non mancheranno le piogge al nord, mentre al centro sud il tempo risulterà decisamente più stabile. Le temperature risulteranno ancora al di sotto delle medie di 2-4°C, sia nei valori minimi che in quelli massimi su tutta la nazione, ma torneranno in media specialmente al sud Italia dalla giornata di domenica. L’estate busserà timidamente alla porta, con una piccola finestra di caldo prevista per la terza decade di Maggio. Ma come si svolgerà il mese di Giugno?

