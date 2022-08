METEO – Nuova SFURIATA di TEMPORALI in arrivo in ITALIA, la Protezione Civile emana l’ALLERTA: ecco dove

Tempo in miglioramento dopo un pomeriggio di maltempo

Nel corso di questo pomeriggio le condizioni meteo all’interno della nostra Penisola sono incorse in un peggioramento a causa dell’afflusso di correnti più fresche e instabili di natura atlantica che hanno provocato lo sviluppo e la formazione di piogge e temporali. Tale fenomenologia ha comunque interessato principalmente i settori più interni del centro-sud, con temperature in calo al passaggio del maltempo. Il tempo appare invece attualmente in miglioramento con graduale cessazione delle precipitazioni, ma tale miglioramento sarà solo temporaneo, come vedremo nel prossimo paragrafo.

Domani torna il maltempo in Italia

L’avvicinarsi di un’altra goccia fredda in arrivo dai quadranti nordorientali determinerà nella giornata di domani venerdì 12 agosto un nuovo peggioramento delle condizioni meteo all’interno della nostra Penisola, con piogge e temporali che torneranno ad esplodere a partire già dalla notte/mattinata sul basso Tirreno. Probabili sconfinamenti anche fin sulle coste, con qualche rovescio o temporale plausibile anche al nord, in particolare sul Trentino Alto Adige. Le temperature caleranno ovunque e in maniera più marcata laddove i fenomeni risulteranno più intensi.

Ecco il bollettino della Protezione Civile

Riassunto brevemente il quadro meteorologico attuale e delle prossime ore, vi riportiamo il bollettino di vigilanza meteorologica emesso oggi dalla Protezione Civile e valido per domani (fonte: Sito del Dipartimento della Protezione Civile – Presidenza del Consiglio dei Ministri): Precipitazioni: sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, sui settori alpini del Triveneto, su Puglia centro-meridionale, Campania meridionale, Basilicata, Calabria e Sicilia centro-orientale, con quantitativi cumulati da deboli a moderati; da isolate a sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, su Valle d’Aosta, settori alpini del Piemonte, su Lombardia, Liguria, Emilia-Romagna, Toscana, settori occidentali delle Marche, su Umbria, Lazio settentrionale, orientale e meridionale, Abruzzo occidentale e meridionale, su Molise e resto del Triveneto e del Meridione, con quantitativi cumulati generalmente deboli. Visibilità: nessun fenomeno significativo. Temperature: in generale calo, specie nei valori massimi, localmente sensibile al Nord-Est e su Emilia-Romagna e Toscana. Venti: localmente forti dai quadranti settentrionali sui settori costieri adriatici settentrionali, in attenuazione pomeridiana; tendenti a localmente forti settentrionali sulla Sicilia occidentale e meridionale. Mari: temporaneamente molto mosso l’Adriatico settentrionale.

Allerta gialla, ecco dove

Sulla base di quanto scritto all’interno del bollettino che vi abbiamo riportato, il Dipartimento di Protezione Civile ha valutato queste allerte per domani:Per la giornata di domani, Venerdì 12 agosto 2022:

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA GIALLA:

Basilicata: Basi-B, Basi-E2, Basi-A2, Basi-E1, Basi-A1, Basi-D, Basi-C

Calabria: Versante Jonico Meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale

Campania: Piana Sele e Alto Cilento, Basso Cilento, Tanagro, Tusciano e Alto Sele, Alta Irpinia e Sannio, Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini

Puglia: Basso Fortore, Tavoliere – bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Gargano e Tremiti, Basso Ofanto, Sub-Appennino Dauno, Puglia Centrale Adriatica, Bacini del Lato e del Lenne, Puglia Centrale Bradanica, Salento

Sicilia: Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Centro-Meridionale e isole Pelagie, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Nord-Orientale, versante ionico, Bacino del Fiume Simeto, Sud-Orientale, versante ionico

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA GIALLA:

Calabria: Versante Jonico Meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale

Sicilia: Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Centro-Meridionale e isole Pelagie, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Nord-Orientale, versante ionico, Bacino del Fiume Simeto, Sud-Orientale, versante ionico

