METEO – Il MALTEMPO provoca una nuova FRANA in Lombardia, a Novate Mezzola: i dettagli

Residuo maltempo tra notte e mattina, poi fenomeni esauriti

Le immagini satellitari coadiuvate dal supporto di un radar meteorologico testimoniano l’esaurimento dei fenomeni dopo che le condizioni meteo sono apparse perturbate tra questa notte e questa mattina sulle aree più nordorientali della nostra Penisola, dove sono risultati attivi ancora dei nuclei di maltempo con rovesci localizzati o al più sparsi e che hanno scaricato al suolo un accumulo generalmente debole, spesso anche inferiore al millimetro, specie in Veneto.

Tornano stabilità e bel tempo

Lo spostamento delle correnti perturbato verso il settore balcanico hanno favorito il ritorno dell’Alta pressione di origine afroazzorriana e di conseguenza le condizioni meteo appaiono in deciso miglioramento pressoché ovunque sulla nostra Penisola, dove i cieli appaiono perlopiù sereni o poco nuvolosi. A tutto questo si associa un quadro termico che vede le temperature in graduale, ma costante e generale aumento. PER TUTTI I DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DELLA VOSTRA CITTA’, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.

Frana a Novate Mezzola, in Lombardia

A seguito dell’ondata di maltempo che ha coinvolto parte del nord Italia nella giornata di ieri già si erano registrate delle criticità inerenti una frana che ha interessato in particolare il bergamasco, isolando quasi 400 persone. Nella mattinata odierna tuttavia, stando a ciò che si apprende dal sito “ilgiorno.it” si sarebbe registrata, con un po’ di ritardo in realtà, una nuova frana a Novate Mezzola, in provincia di Sondrio in Lombardia, che ha sollevato le polemiche del suo Sindaco, come vedremo nel prossimo paragrafo.

CONTINUA A LEGGERE.

Nessun ferito, la polemica del Sindaco

Fortunatamente, la frana che si è registrata in mattinata a Novate Mezzola non avrebbe provocato vittime e/o feriti, tuttavia è solo l’ultima di una lunga serie dovuta essenzialmente all’instabilità delle rocce che, ovviamente, finisce per aggravarsi in situazione di maltempo. Ciò ha suscitato la polemica del Sindaco Fausto Nonini che, secondo quanto riportato dal medesimo sito citato in precedenza, avrebbe riferito che sarebbe dura andare avanti così in quanto la situazione all’imbocco della Valchiavenna sarebbe sempre più grave.

Non dimenticate di iscrivervi al nostro canale Youtube!

Seguite, come sempre, tutti i prossimi aggiornamenti sull’evoluzione della situazione meteo sull’Italia per le prossime ore e i prossimi giorni sia sul nostro sito che sul nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi.