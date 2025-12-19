Meteo – Il maltempo torna protagonista nel Weekend, ma non ovunque, con calo termico: i dettagli

Anticiclone africano resiste sul Mediterraneo

L’Alta pressione di origine africana risalita sul Mediterraneo centrale da un paio di giorni resiste anche quest’oggi sulla nostra Penisola, anche se viene insidiato comunque dalla presenza di correnti più umide e instabili che hanno determinato, nella prima parte di oggi, la persistenza di rovesci in particolare sulla Toscana. Un peggioramento, peraltro, sta cominciando ad interessare la Sicilia, mentre rimane comunque relativamente più stabile e asciutto altrove, nonostante il passaggio di nuvolosità in alcuni casi anche consistente.

Allerta meteo della Protezione Civile

Che l’Alta pressione potesse continuare a rimanere predominante quest’oggi sulla nostra Penisola era evidente dal quadro previsionale disponibile nella giornata di ieri, ma altrettanto evidente era la possibilità che qualche nota di maltempo si attivasse comunque in alcune zone dello stivale, laddove, infatti, la Protezione Civile aveva diffuso un’allerta. Le temperature, in questo contesto, non subiscono significative variazioni rispetto ai valori registrati nelle precedenti 24 ore, rimanendo pertanto relativamente miti.

Prossime ore con maltempo in Sicilia

Le prossime ore vedranno la leggera risalita di una circolazione depressionaria presente a nord del continente africano, con piogge e possibili temporali che, di conseguenza, avanzeranno principalmente sulla Sicilia (specie meridionale), con qualche nota di maltempo possibile anche sulla Calabria jonica. Le condizioni meteo si manterranno invece relativamente più stabili e asciutte sul resto del Paese.

Weekend alle prese con il maltempo su alcune zone del Paese, con neve sulle Alpi piemontesi

Il Weekend vedrà la prosecuzione del maltempo per almeno tutta la giornata di domani sabato 20 dicembre su Sicilia e Calabria, con l’avanzamento di qualche rovescio per domenica 21 anche sull’alto versante tirrenico e regioni nordoccidentali, dove la neve potrà tornare a scendere sul settore alpino a quote comunque non inferiori ai 1.300/1.500 metri. Le temperature tenderanno nuovamente ad abbassarsi sullo stivale nel fine settimana, riallineandosi al più intorno alla media di riferimento.

