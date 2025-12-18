Meteo domani 19 dicembre: piogge in transito all’estremo Sud, più stabile sul resto della Penisola

Situazione sinottica europea
Flusso perturbato che scorre tra Atlantico e Scandinavia con diverse circolazioni depressionarie profonde fino a 965 hPa nei pressi dell’Islanda. Un campo di alta pressione con massimi fino a 1025 hPa è invece presente tra Mediterraneo orientale e Balcani influenzando anche il tempo sull’Italia, attenzione però ad una circolazione depressionaria in movimento sul nord Africa.
Previsioni meteo per domani, 19 dicembre
Al Nord: Al mattino molte nuvole su tutte le regioni con deboli piogge sulla Liguria, più asciutto altrove. Al pomeriggio fenomeni di debole intensità su Liguria ed Emilia Romagna, più asciutto altrove. Tra la serata e la notte condizioni di tempo più stabile ovunque ma con cieli nuvolosi. Temperature minime e massime stabili o in lieve calo. Venti deboli dai quadranti nord-orientali. Mari poco mossi o localmente mossi.
Previsioni meteo per domani, 19 dicembre
Al Centro: Al mattino molte nuvole in transito su tutte le regioni ma con tempo asciutto, salvo pioviggini sulla Toscana. Nel pomeriggio ancora deboli piogge sulla Toscana, variabilità asciutta altrove. In serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con nuvolosità e schiarite. Temperature minime in aumento e massime in calo. Venti deboli dai quadranti sud-orientali. Mari poco mossi o quasi calmi.
Previsioni meteo per domani, 19 dicembre
Al Sud e sulle Isole: Al mattino cieli nuvolosi su tutti i settori ma con deboli piogge solo sulle Isole Maggiori. Nel pomeriggio piogge via via più intense sulla Sicilia, variabilità asciutta altrove. In serata e nottata maltempo su Calabria e Sicilia con fenomeni a tratti anche intensi, molte nuvole altrove ma con tempo asciutto. Temperature minime e massime stazionarie o in lieve calo. Venti deboli dai quadranti sud-orientali. Mari poco mossi o localmente mossi.
Laureato in Fisica dell'Atmosfera e meteorologia all'università di Roma Tor Vergata entro a far parte del team di CentroMeteoItaliano.it nel 2014 come meteorologo. Mi occupo giornalmente di previsioni meteo e bollettini ma anche della gestione dei modelli di calcolo per l'atmosfera e per il mare.