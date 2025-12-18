Meteo domani 19 dicembre: piogge in transito all’estremo Sud, più stabile sul resto della Penisola

Al Sud e sulle Isole: Al mattino cieli nuvolosi su tutti i settori ma con deboli piogge solo sulle Isole Maggiori. Nel pomeriggio piogge via via più intense sulla Sicilia, variabilità asciutta altrove. In serata e nottata maltempo su Calabria e Sicilia con fenomeni a tratti anche intensi, molte nuvole altrove ma con tempo asciutto. Temperature minime e massime stazionarie o in lieve calo. Venti deboli dai quadranti sud-orientali. Mari poco mossi o localmente mossi.