METEO – IMMACOLATA in bianco in ITALIA, la NEVE torna anche in pianura, ecco i dettagli

Maltempo in azione sull’Italia da questo pomeriggio

A partire da questo pomeriggio le condizioni meteo sono tornate a peggiorare sullo stivale, dopo una prima metà di giornata comunque relativamente stabile e asciutta, fatto salvo per residui rovesci sulla Sicilia. In particolare, piogge di debole o moderata intensità hanno iniziato a colpire dapprima la Toscana per poi estendersi sul Lazio e, in queste ore, raggiungere non solo il basso Tirreno (ad eccezione della Sicilia), ma anche il nordest, dove la neve scende e scenderà a bassa quota (scopri dove).

Domani altro maltempo, allerta della Protezione Civile

La settimana chiuderà così come aveva iniziato sul territorio nazionale, con maltempo ancora attivo sul Mediterraneo centrale dovuto all’affondo di una saccatura di stampo polare marittimo. Nella giornata di domani domenica 5 dicembre dunque piogge e possibili temporali continueranno ad interessare l’Italia, con la Protezione Civile costretta ad emettere l’ennesima allerta meteo. In questo contesto il clima rimarrà pienamente invernale con temperature intorno alla media del periodo o leggermente al di sotto, specie al nord.

Per l’Immacolata nuova irruzione di aria polare con tracollo termico

Dopo un inizio di settimana comunque perturbato in particolare sulle regioni meridionali nella giornata di lunedì 6 dicembre, ecco che una nuova ondata di freddo di stampo anch’esso polare marittimo investirà la nostra Penisola, generando questa volta un tracollo delle temperature sulle regioni settentrionali, stando a quanto prospettano i principali centri di calcolo. Le temperature potrebbero tuttavia paradossalmente aumentare al centro-sud a causa del richiamo caldo prodotto dal moto ciclonico della stessa ondata di freddo. Che effetti sortirà dunque sullo stivale?

