METEO – IMMACOLATA tra NEVE e forti TEMPORALI, la Protezione Civile dirama l’ALLERTA, ecco dove

Progressivo aumento della nuvolosità da nordovest, ma tempo ancora stabile in serata

Le condizioni meteo sono apparse quest’oggi stabili, fatta eccezione per qualche isolato rovescio al meridione, grazie all’allontanamento della perturbazione che fino a ieri ha portato maltempo proprio al sud Italia. In serata tuttavia avanzeranno, e sono già evidenti, i primi disturbi nuvolosi sulle regioni nordoccidentali, che tuttavia, almeno per il momento, non provocheranno fenomeni rilevanti sul territorio nazionale, ma sono sicuramente sintomo di un peggioramento in arrivo per la giornata di domani mercoledì 8 dicembre, nonché festività dell’Immacolata.

Neve fino in pianura al nord, forti temporali sulle regioni centrali tirreniche

Sarà un’Immacolata compromessa dall’arrivo del forte maltempo dai connotati peraltro invernali. La neve farà la sua prima comparsa della stagione in pianura sulle regioni settentrionali, con cumulati comunque deboli. Spiccata instabilità si segnalerà anche sulle regioni centrali tirreniche e in Campania. I fenomeni su queste aree potranno risultare anche intensi e a carattere localmente di nubifragio, specie tra alta Toscana e Liguria di Levante. Possibili locali fenomeni intensi anche sull’entroterra laziale e campano. Non escludibili sconfinamenti fin sulle zone interne delle regioni adriatiche, in particolare di Marche, Abruzzo e Molise, con nevicate a quote di montagna. Piogge e possibili temporali anche al nordest, con neve a bassissima quota (100/200 metri) sulle Prealpi venete e adiacenze e nei pressi delle Dolomiti. PER TUTTI I DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DELLA VOSTRA CITTA’, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.

Ecco il bollettino della Protezione Civile

Riassunto brevemente il quadro meteorologico attuale e delle prossime ore, vi riportiamo il bollettino di vigilanza meteorologica emesso oggi dalla Protezione Civile e valido per domani: Precipitazioni: da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Friuli Venezia Giulia, Veneto, Trentino, Lombardia centro-meridionale. Liguria, Emilia-Romagna occidentale, Toscana, Umbria, Lazio orientale e meridionale, Sardegna settentrionale ed occidentale, Molise occidentale e Campania, con quantitativi cumulati moderati, puntualmente elevati su Friuli Venezia Giulia, Veneto settentrionale, Liguria centro-orientale, Appennino emiliano e Toscana centro-settentrionale; da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su resto di Nord e Centro peninsulare, e su Puglia, Basilicata e Calabria settentrionale, con quantitativi cumulati generalmente deboli, puntualmente moderati al Nord e sul versante tirrenico delle regioni centro-meridionali. Nevicate: a tutte le quote su Piemonte, entroterra ligure, Valle d’Aosta, settori occidentali e settentrionali di Lombardia, settori occidentali di Emilia-Romagna, Trentino, Alto Adige, Veneto settentrionale, Alpi friulane e Toscana settentrionale, con apporti al suolo generalmente moderati, fino ad abbondanti su basso Piemonte e Piemonte settentrionale, Lombardia occidentale e settentrionale, Trentino e Alpi venete e friulane; al di sopra dei 1000-1200 m su Appennino toscano-romagnolo ed Umbria orientale, con apporti al suolo generalmente deboli; al di sopra dei 1200-1400 m su Appennino laziale e settori occidentali di Abruzzo e Molise, con apporti al suolo deboli o puntualmente moderati; Visibilità: nessun fenomeno significativo. Temperature: valori massimi e serali in sensibile aumento al Centro-Sud, in sensibile diminuzione al Nord. Gelate diffuse nelle zone interessate dalle nevicate. Venti: da forti a burrasca: occidentali sulla Sardegna, settentrionali su Liguria e zone interne di Veneto e Friuli Venezia Giulia, meridionali su Toscana meridionale, Lazio, Campania, tutti i settori costieri adriatici centro-settentrionali, Puglia, Sicilia occidentale e meridionale, restanti zone ioniche con tendenza a ruotare da Ovest e temporanee raffiche fino a burrasca forte. Mari: molto mosso lo Ionio; molto mossi o agitati tutti i restanti bacini. Fonte: Sito del Dipartimento della Protezione Civile – Presidenza del Consiglio dei Ministri.

CONTINUA A LEGGERE.