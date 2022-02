METEO – Improvviso attacco Polare in Italia, con Pioggia e Neve anche nelle Prossime Ore, ecco dove

Peggioramento colpisce l’Italia nella giornata odierna

Già negli scorsi giorni sono stati evidenti i primi segnali di cedimento dell’Alta pressione di natura azzorriana che per lunghi tratti di questa prima parte di 2022 ha caratterizzato la nostra Penisola. Se è vero infatti che le condizioni meteo apparivano perlopiù stabili, erano altrettanto visibili ammassi nuvolosi sempre più consistenti e che originavano sempre più frequentemente rovesci, per quanto locali ed iniqui. Nella giornata odierna il peggioramento si è manifestato nella maniera più palese, con il ritorno delle piogge e della neve, accompagnate da forti raffiche di vento.

Venti oltre 200km/h in Valle d’Aosta, danni con feriti a Milano

Una delle caratteristiche di questo peggioramento che comunque risulterà piuttosto veloce è sicuramente la ventilazione, che è apparsa e appare tutt’ora burrascosa o addirittura tempestosa su alcune zone del Paese. Stando a quanto si apprende dal sito “ilfattoquotidiano.it” le raffiche avrebbero raggiunto i 219km/h in Valle d’Aosta sulla vetta Gran Vaudala nel complesso del parco nazionale del Gran Paradiso. Raffiche nettamente meno intense hanno sferzato Milano (raggiungendo comunque picchi notevoli di 90km/h) dove si registrano diversi danni e purtroppo anche dei feriti.

Neve anche in bassa montagna in Abruzzo, a quote più alte sull’Appennino meridionale

Le condizioni meteo all’interno della nostra Penisola appaiono dunque quest’oggi perturbate a causa del passaggio perturbato di un fronte freddo di natura polare, che ha favorito il ritorno della neve a quote anche di bassa montagna in Abruzzo, con fiocchi segnalati nel pomeriggio anche a Leonessa, a 900 metri nel reatino. Precipitazioni sul sud peninsulare, con neve sull’Appennino meridionale a quote un po’ più alte. Nelle prossime ore stando a quanto prospettano i principali centri di calcolo il fronte instabile si sposterà ulteriormente verso meridione, portando maltempo residuo, come vedremo nel prossimo paragrafo.

