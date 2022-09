METEO – In arrivo VENTI di BURRASCA con raffiche fino a 100 km/h, ecco dove

Meteo in peggioramento sull’Italia, rischio di nuovi nubifragi

Nuova ondata di maltempo sull’Italia. Le condizioni meteo stanno infatti peggiorando in questo avvio di weekend, con nuove piogge e temporali di forte intensità. Una vasta saccatura in discesa dalla Scandinavia ha infatti raggiunto il Mediterraneo settentrionale, favorendo un peggioramento del tempo in queste prime ore del mattino specie sulle regioni di Nordest. Cieli coperti, piogge diffuse e temporali stanno infatti interessando in particolare il Nordest e la Lombardia orientale, mentre un fronte caldo è in risalita all’estremo sud con maltempo tra Calabria, Basilicata e Salento. Nelle prossime ore non si escludono locali nubifragi, con la Protezione Civile che ha diramato una nuova allerta meteo.

Nono solo piogge e temporali, in arrivo anche venti di burrasca

L’aria fredda in discesa dal nord Europa sta favorendo la genesi di un minimo barico sottovento all’Arco Alpino. Bassa pressione attualmente pari 1001 hPa sul mar Ligure ed in approfondimento nelle prossime ore fino a toccare i 996 hPa sull’alto Adriatico, accentuerà il gradiente barico orizzontale con i valori pressori più elevati del sud Italia, attesi attorno ai 1010 hPa. In tal modo forti venti a rotazione ciclonica sono attesi su tutto il Paese, in particolare dai quadranti settentrionali al centro-nord e meridionali, in successiva rotazione da quelli settentrionali, sul sud Italia.

Attese raffiche fino a 100 km/h sul versante Adriatico

Focus forte vento – Tra il tardo mattino e le prime ore del pomeriggio, il passaggio del fronte freddo sarà seguito da forti venti di Bora e Grecale al Nordest, Liguria e regioni centrali. Attese raffiche di vento mediamente tra i 50-70 km/h, ma con punte di 80-90 km/h e fino ad 800-100 km/h sulla Romagna, coste venete e di Marche ed Abruzzo. Venti di burrasca attesi anche al sud, dove dapprima risulteranno dai quadranti sud-occidentali con raffiche fino ad 80 km/h lungo i crinali appenninici, specie di Molise e Campania e nel corso del tardo pomeriggio-sera in rotazione da Nord-Nordest con punte fino ad 80-100 km/h sulla Puglia Garganica e Molise. Consulta ulteriori dettagli sul nostro modello. Domani decisa attenuazione della ventilazione, salvo residue raffiche di 50-60 km/h al sud e lungo l’Arco Alpino.

Mareggiate lungo le coste esposte

Forti venti, quindi moto ondoso in deciso rinforzo. In particolare tutti i bacini adiacenti all’Italia risulteranno mossi, ma con tendenza a divenire molto mossi fino ad agitati il mar Adriatico, Mar di Sardegna ed il Tirreno a largo. Mareggiate attese lungo le coste esposte, specie di Marche, Abruzzo, Molise, Gargano ed occidentali della Sardegna con onde attese fino a 4 metri.

Meteo – Seguite, come sempre, tutti i prossimi aggiornamenti sull'evoluzione della situazione meteo sull'Italia per le prossime ore e i prossimi giorni sia sul nostro sito che sul nostro canale Youtube.